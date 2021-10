Messenger, WhatsApp e Instagram: serviços Facebook em baixo novamente

Está com dificuldades em comunicar nos serviços do Facebook? Aparentemente não é o único. Há utilizadores a relatar problemas um pouco por todo o mundo.

Os problemas que afetam as redes de forma generalizada são constantes e raramente há explicações da empresa.

Há cerca de 10 minutos que o acesso às redes sociais Facebook e Instagram e aos serviços de mensagens WhatsApp e Messenger não está disponível.

No Messenger as mensagens não são entregues e no WhatsApp para desktop há uma mensagem que indica que não há ligação à Internet. Já no acesso ao Facebook surge a mensagem de que "Não é possível aceder a este site" e via app as atualizações de feed não acontecem.

São já inúmeras as queixas por todo o mundo no Downdetector e na rede social Twitter podem ver-se muitas partilhas da mesma informação.

Não se sabe o que terá ocorrido para mais uma quebra generalizada dos serviços do Facebook que tendem a ocorrer com regularidade, prejudicando milhões de utilizadores em simultâneo.

[em atualização]