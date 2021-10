Samsung poderá reduzir substancialmente a produção de smartphones de topo em 2022

O ano de 2022 trará uma nova geração de smartphones Samsung. Os Galaxy S22 serão lançados em três modelos, sendo a versão Ultra a nova opção "Note", e a versão base responsável por metade da produção de smartphones desta linha.

No entanto, a tendência de redução da produção parece manter-se em 2022.

A Samsung viu-se obrigada a cancelar o lançamento do seu Samsung Galaxy S21 FE para responder à escassez de semicondutores que afeta a produção de várias áreas ligadas à tecnologia. Ao que indicam os rumores, este recuo no lançamento fez parte de uma estratégia de forma a responder eficazmente à venda dos novos dobráveis que se está a revelar um sucesso.

Previsão aponta para uma quebra na produção

Ainda sob o fantasma da escassez de componentes, a Samsung estará a prever produzir, numa fase inicial, cerca de 20 milhões de unidades dos seus Galaxy S22. O valor deverá ser ajustado uma altura mais próxima do evento de apresentação, no entanto, esta previsão já fica bastante abaixo da previsão feita para a linha Galaxy S21.

Na altura, estimava-se que ira rondar as 26 milhões de unidades e acabaram por ser produzidas cerca de 30 milhões.

Samsung Galaxy S22 contará com mais de metade da produção

Outro dado interessante avançado pela The Elec, é que esta será a primeira vez que a Samsung produzirá mais de 50% do modelo base. O Samsung Galaxy S22 de 6,1" deverá arrecadar entre 50 a 60% da produção total; o Galaxy S22+ de 6,6" deverá ter cerca de 20% e o modelo Ultra deverá rondar os 20% ~30%.

O Samsung Galaxy S22 Ultra, segundo alguns rumores, deverá ser o substituto oficial da linha Note, sendo lançado já com orifício para a S Pen, o que fará todo o sentido para o consumidor.

Além disso, considerando a ausência do modelo FE, o modelo base do S22 poderá ter uma redução do preço, bem como um ajuste das especificações, para que faça sentido que mais de 50% da produção seja alocada a este modelo.

De referir que com a série S21, a versão padrão representou 40% da produção, tal como tinha acontecido no ano anterior. Já a versão Plus e Ultra receberam 30% da produção, cada uma.