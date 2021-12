Os serviços de mensagens do Facebook e da Meta têm estado a ganhar cada vez mais importância e novas funcionalidades. Estas procuram tornar estas propostas mais interessantes e mais úteis para os utilizadores.

A prova disso chega agora numa novidade que será lançada ao público em breve. O Messenger irá permitir a transferência de dinheiro entre utilizadores dos grupos de mensagens, que assim podem dividir as suas contas e manter tudo acertado.

Com o crescimento dos serviços de mensagens, a Meta tem procurado que estes serviços recebam novidades e melhorias importantes. Estas acompanham o que os utilizadores procuram ter presente e assim garantem uma utilização ainda melhor.

É isso que agora está a chegar ao Messenger do Facebook, com uma novidade para os grupos de conversa. Estes vão receber a possibilidade de receber transferências de dinheiro e partilhar contas. Este fluxo de dinheiro vai ser gerido pelo Facebook Pay.

Bastará ao administrador do grupo criar uma nova conta para dividir, sendo depois dividida entre todos os elementos. À medida que via sendo pago, o valor é entregue ao administrador e os valores descontados.

A criação destes pagamentos divididos será feita diretamente na app do Messenger. O administrador pode definir valores diferentes para cada um dos utilizadores ou atribuir um valor único para todos. Pode ainda incluir-se ou não e definir uma mensagem específica para esse pagamento.

Além desta novidade, o Messenger vai receber também algumas alterações. A mais visível será um conjunto de 4 efeitos que vão animar as conversas. Falamos dos novos King Bach, Emma Chamberlain, Bella Poarch e Zach King.

Por agora, as novidades vão ser lançadas apenas nos EUA, durante a próxima semana. Mais tarde espera-se que seja alargada a mais países e a mais utilizadores deste serviço de mensagens do Facebook e da Meta, com todas as suas novidades.