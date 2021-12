AMD diz que os sistemas de mineração não são um fator significativo no negócio das GPUs

A mineração de criptomoedas é uma atividade muito ativa nos dias que correm, desde já há algum tempo. E, como sabemos, o mercado das placas gráficos é o mais procurado por quem pratica a extração das moedas digitais.

No entanto, recentemente, a AMD afirmou que os sistemas de mineração não são um fator significativo no seu negócio das GPUs.

Mineração não é fator significativo no setor de gráficas da AMD

Foi durante a 25ª Conferência de Tecnologia do Credit Suisse que Lisa Su, CEO da AMD, falou sobre os negócios da empresa norte-americana, com destaque da sua estratégia de mercado e a taxa de crescimento da marca. Mas houve um tema que despertou especialmente a atenção, que foi a escassez de placas gráficas.

No final de setembro, a executiva já havia referido que a mineração de criptomoedas não teve impacto na escassez e chips. E parece que Lisa Su mantém a sua opinião e adiantou que a AMD não pode fazer nada em relação à escassez de chips, apesar de recentemente ter conseguido que a fabricante taiwanesa TSMC aumentasse a sua entrega de wafers.

No entanto também é sabido que a meio deste ano, a empresa norte-americana reduziu a quantidade de fabrico de GPUs para que o stock de wafers fosse aplicado noutros produtos que, tudo indica, seriam mais interessantes, como os incluídos no setor dos servidores e data centers, como é o caso dos seus processadores AMD EPYC.

Por sua vez, os dados da Steam mostram que existem menos de 1% de placas gráficas da linha AMD Radeon RX 6000 nos seus jogos. De acordo com os detalhes, a GPU mais popular na plataforma é o modelo Radeon RX 6700 XT que apenas é usada por 0,2% dos jogadores, enquanto que todas as linhas das gráficas da marca contam com uma participação inferior a 16%. Como termo de comparação, só a nova Nvidia GeForce RTX 3060 sozinha consegue ser usada por 2% dos gamers do serviço.

Segundo referiu Lisa Su:

Sei que muitos jogadores ainda precisam de novas placas gráficas, principalmente porque têm agora mais tempo livre. Nos últimos dois trimestres, aumentamos a nossa capacidade. Acho que somos bastante competitivos. E acho também que estamos ainda mais entusiasmados com a RDNA3 ou com o nosso roadmap da próxima geração. Acho que este é um mercado completamente diferente da criptomoeda de alguns anos atrás. Claro, não consideramos isso um fator importante para o nosso negócio gráfico. Trabalhamos muito para que as nossas placas gráficas realmente cheguem aos jogadores, às lojas e onde são estrategicamente importantes. E tudo o resto está a ser trabalhado separadamente.

Na semana passada informámos que foram detetadas placas gráficas AMD personalizadas pela Sapphire dedicadas em exclusivo à mineração de criptomoedas. No entanto foi também referido que essas mesmas GPUs seriam vendidas diretamente aos sistemas de mineração, não passando assim pelo mercado de venda ao consumidor. Desta forma, é esperado que os mineradores domésticos continuem a adquirir as gráficas normais da marca, assim como as da Nvidia, para esta atividade.