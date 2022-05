Jack Dorsey garante que não voltará a ser CEO do Twitter

Agora que Elon Musk comprou o Twitter, surgiram rumores que alegavam que Jack Dorsey poderia retomar ao cargo de CEO. Contudo, o cofundador já negou o que foi ouvindo, e garantiu que não voltará a ser chefe executivo da rede social.

Aparentemente, Elon Musk já terá outro nome em cima da mesa.

Com a chegada de Elon Musk ao Twitter, rumores diziam que Jack Dorsey poderia voltar a assumir o cargo de CEO. No entanto, o atual CEO da Square, uma empresa de serviços financeiros, garantiu que não voltará a ocupar o cargo que deixou no ano passado, depois de seis anos.

A garantia de Jack Dorsey surgiu aquando de um tweet feito por um utilizador que dizia que o antigo CEO poderia vir a ser convidado por Elon Musk para voltar a ocupar o cargo. Além disso, insinuou que esta é altura de focar noutros projetos, pelo que não voltará a ser chefe do Twitter.

Conforme recorda o Hipertextual, esta questão relativa ao próximo CEO do Twitter tem reunido muitas especulações. Afinal, depois de comprar a rede social por 44 mil milhões de dólares e após a conclusão do processo, Elon Musk terá de decidir quem coordenará os trabalhos.

Apesar de Reuters dizer que o CEO da Tesla já possui um nome em mente para o cargo, esse não foi ainda revelado. Por outro lado, a CNBC revelou que, durante os próximos meses, o chefe executivo será o próprio Elon Musk.

O nome de Jack Dorsey entrou na lista dos possíveis chefes executivos, pois tem sido um dos principais aliados de Musk. Afinal, acredita, assim como o CEO da Tesla, que a rede social deveria ser mais transparente.

A escolha do CEO é apenas mais uma das mudanças que Elon Musk irá protagonizar no Twitter, uma vez que, pelo que se vai sabendo, são várias aquelas que ele tenciona implementar...

