Feed cronológico do Instagram está de volta!

Após seis anos, depois de muita insistência por parte dos utilizadores, o feed do Instagram já está organizado de forma cronológica. A par da novidade, existem duas novas formas de definir a apresentação da página inicial.

Os utilizadores poderão criar um feed apenas com as contas preferidas.

Desde o início do Instagram, o feed era apresentado por ordem cronológica. Contudo, há seis anos, a agora Meta decidiu alterar esse modelo por outro, que priorizava os perfis com os quais os utilizadores mais interagiam. Conforme vimos aqui, no final do ano passado, Adam Mosseri revelou, através do Twitter, que a equipa responsável pelo Instagram estava a “trabalhar numa versão de feed cronológico”, que esperava lançar em 2022.

Como o prometido é devido, a Meta anunciou que os utilizadores do Instagram já podem ver o seu feed organizado por ordem cronológica. Além disso, existem duas novas formas de organizar o feed, de modo ainda mais personalizado: Following (A seguir) e de Favorites (Favoritos). Esta última permitirá que o utilizador selecione contas específicas das quais não quer perder publicações.

Por sua vez, a opção Following reunirá apenas publicações de contas que o utilizador segue. Recorde-se que o Instagram dá sugestões de publicações ao longo do feed, e apresenta conteúdos patrocinados.

Conforme confirmado por um porta-voz da Meta, os utilizadores do Instagram não poderão personalizar o Home Feed, pelo que será sempre apresentado aquele que a aplicação garante por predefinição. Para o alterar, o utilizador terá de o fazer manualmente.

Além desta novidade que já está disponível no Instagram de todos os utilizadores, o Tech Times relatou que, em breve, surgirá uma nova funcionalidade que permitirá editar a grelha do perfil.

