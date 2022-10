O Facebook tem tentado dar aos utilizadores um feed mais rico e mais adaptado aos seus utilizadores. Quer que estes tenham ali toda a informação dos seus contactos mais próximos e que na verdade são do seu interesse.

Com várias ferramentas já disponíveis e com um controlo grande do feed, o Facebook quer dar ainda mais aos utilizadores da maior rede social da Internet. Em breve vai ser possível escolher o que querem ver mais ou menos, dando ainda mais inteligência a esta parte.

O feed do Facebook tem-se adaptado aos utilizadores ao longo dos anos. Este é o ponto a que muitos recorrem para ver as principais atualizações dos seus contactos, percorrendo de forma quase infinita o que está ali presente e disponível para ser consumido.

A grande novidade que agora surge são os botões "Mostrar mais" e "Mostrar menos", que vão começar a aparecer abaixo das publicações de amigos. Este conteúdo recomendado vai assim poder ser controlado pelos utilizadores de forma mais direta, sendo assim alimentado com o que realmente interessa aos utilizadores.

Today, we’re announcing new ways to customize what you see in your Facebook Feed so you can discover what’s most relevant to you.



You can select “Show more” or “Show less” on posts from the people and communities you’re connected to and posts that Facebook recommends to you. pic.twitter.com/7cDk3y2PVD