Pavel Durov, um dos criadores do Telegram e uma das suas caras mais visíveis, tem sido um dos maiores críticos do WhatsApp. Foca-se na sua segurança e na forma como esta é tratada a todos os níveis neste serviço.

Tal como sempre faz, recorre ao seu canal do Telegram para apontar os problemas e as situações anormais. Isso voltou a acontecer, focando-se no novo problema descoberto recentemente no WhatsApp, mas com um alerta especial. Este é apenas mais um problema que mostra a fragilidade da segurança deste serviço da Meta.

É demasiado normal serem reveladas falhas de segurança no WhatsApp. Este serviço tem sido uma das maiores fontes de problemas para os utilizadores e os seus dados, que ficam assim acessíveis a qualquer atacante mal-intencionado.

Foi precisamente este tema que Pavel Durov voltou a abordar na sua última publicação no seu canal do Telegram. Apontou o dedo ao Telegram e à forma simples como este serviço pode ser explorado para dar acesso aos ficheiros recebidos pelos utilizadores.

Hackers could have full access (!) to everything on the phones of WhatsApp users – https://t.co/kefCbrdpc8 — Pavel Durov (@durov) October 5, 2022

Pavel Durov detalha o problema do WhatsApp e as suas implicações no WhatsApp e nos utilizadores, mas vai ainda mais longe. Revela que este tipo de falha tem sido descoberto de forma recorrente nos últimos anos. A cada um que é resolvido um novo surge ao fim de algum tempo.

Segundo o homem forte do Telegram, esta não é uma situação inocente e é provocada de forma propositada pelo próprio WhatsApp e as suas equipas. É a forma de colocar os backdoors necessários para conseguir espiar os utilizadores de forma transparente. Isso foi visto em 2020, 2019, 2018 e 2017. Em 2016 e antes não havia cifra neste serviço.

O criador do Telegram ressalta que esta decisão aplica-se a todos os utilizadores que têm o WhatsApp instalado nos smartphones. "Não importa se você é a pessoa mais rica do mundo: se tem o WhatsApp instalado no seu telefone, os seus dados de todas as apps do seu dispositivo estão acessíveis, como Jeff Bezos descobriu em 2020".

A terminar, Pavel Durov referiu que a publicação não pretende retirar utilizadores do WhatsApp e levá-los para o Telegram. Quer sim mostrar que o serviço da Meta é uma ferramenta de vigilância há 13 anos e é por isso que deve ser retirado de todos os smartphones.