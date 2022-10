OPEP+: Produção de petróleo com corte de 2 milhões de barris por dia

Agora é a vez do petróleo? Nos últimos meses todos nós temos sentido na carteira o preço dos combustíveis. Com algumas quebras e até descontos ao nível do ISP, esperava-se que o preço da gasolina e gasóleo baixassem.

No entanto, a aliança dos produtores de petróleo OPEP+ revelou hoje que vai baixar a produção de petróleo. Vão haver um corte de 2 milhões de barris por dia e preços dos combustíveis vão certamente aumentar.

Corte na produção já era esperado devido à queda de preços do petróleo

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Joe Biden, já veio criticar fortemente a queda drástica na produção de petróleo anunciada pela OPEP + em dois milhões de barris por dia, considerando-a como uma medida de “curto prazo”.

O anúncio do corte foi feito pelo vice-ministro do Petróleo do Irão, Amir Hossein Zamaninia, no final de uma conferência da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e dos seus 10 países produtores aliados, incluindo a Rússia, o México e o Cazaquistão.

O corte na produção já era esperado e é justificado pela forte queda dos preços do petróleo, esperando-se que a decisão de hoje permita incentivar uma recuperação dos valores pagos à OPEP.

Os preços do petróleo caíram de cerca de 120 para 90 dólares (de cerca de 12,1 euros para 91,3) há três meses devido ao receio de uma recessão económica global, mas também pelo aumento das taxas de juros dos Estados Unidos e pela subida do valor do dólar. Com esta redução de barris diários, os preços dos combustíveis irão certamente aumentar.

A descida de produção, que terá início a partir de novembro, é a maior desde maio de 2020, quando estava no início a pandemia de COVID-19 e foi aprovada pelos membros da aliança a pouco mais de um mês das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos.