TAP: 50 veículos BMW encomendados para administradores/diretores

É indiscutivelmente a notícia do dia em Portugal! Segundo as informações, A TAP referiu que a renovação da frota automóvel permite poupar anualmente 630 mil euros.

De referir que a TAP encomendou uma nova frota de automóveis BMW corporativa, substituindo os da Peugeot, que terão um valor de mercado a partir dos 52 e dos 65 mil euros.

BMW na TAP foi a opção mais barata...

A revelação foi feita pela TVI/CNN Portugal e pelo portal Away e as reações foram quase instantâneas. Na mensagem interna e explicações, a TAP explica que a atual frota é maioritariamente de 2017 e atinge o máximo de prorrogações possíveis em contrato no próximo ano.

Segundo a empresa, “esta opção [para veículos da marca BMW] representa uma poupança superior a 20% do valor mensal da renda e tributação, relativamente a novos contratos de renting para viaturas com características semelhantes às atuais (gasóleo), estando em linha com o plano de reestruturação uma vez que representa o menor custo possível em sede de concurso no mercado”, apresentando “também melhores prazos previstos para entrega das viaturas”.

A TAP justifica ainda que estão em causa 50 viaturas, para o qual foi feito um concurso ao mercado, tendo sido convidadas a participar seis entidades no mercado português.

Em reação a esta medida, os pilotos sugerem à TAP mesma lógica da renovação da frota automóvel para repor condições laborais. o BE considera que encomenda de carros de luxo pela TAP é "um insulto" ao país. O Chega já referiu que vai questionar Governo sobre compra "imoral" de carros de luxo pela TAP.

Marcelo Rebelo de Sousa referiu que a compra de carros de luxo pela TAP "é um problema de bom senso".