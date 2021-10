O Facebook tem um plano bem concreto para unir o Messenger, o Instagram e o WhatsApp. Não quer partilhar recursos, mas sim integrar as suas capacidades de troca de mensagens, para assim unir estas capacidades e permitir a interação entre utilizadores.

Este cenário começa já a ser visto, de forma muito discreta, mas agora vai receber uma nova funcionalidade. Desta vez foca-se no Messenger e no Instagram, permitindo a criação de grupos que incluem utilizadores destes dois serviços. Mas há ainda muitas mais novidades.

Foi há alguns anos que Mark Zuckerberg definiu um conceito importante para o Facebook e os seus vários serviços de mensagens. Quer criar uma integração única e transparente entre todos estes serviços, garantindo que todos conseguem falar entre si.

Apesar de ser algo muito ambicioso, é também uma mudança lógica e até esperada por parte do Facebook e dos seus serviços. Já tinha sido avançada no ano passado com as mensagens diretas entre o Messenger e o Instagram, mas agora crescem ainda mais, focando-se nos grupos.

Na prática, e como esperado, será possível criar grupos de conversa que incluam utilizadores do Messenger ou do Instagram. A comunicação funciona depois de forma transparente, como se de um único serviço se tratasse.

Estes grupos, e também as mensagens privadas, têm agora acesso a inquéritos, mais uma vez partilhados entre os serviços do Facebook. Como extra, contem também com os conhecidos indicadores de escrita, para sabermos que contacto prepara uma nova mensagem.

Estas são apenas algumas novidades importantes que o Facebook está a preparar para o seu Messenger e para o Instagram. Espera-se que cheguem nos próximos dias e fiquem acessíveis e a todos os utilizadores de imediato.

Este é mais um passo importante que o Facebook dá para unir de forma única os seus vários serviços de mensagens. É um processo que está a dar os primeiros passos, mas que mostra como será o futuro destes serviços muito em breve.