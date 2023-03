Donald Trump voltou a publicar no Facebook e já pode usar o YouTube

O ex-Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou de forma ativa às redes sociais Facebook e YouTube. Esta é a primeira vez, desde a sua suspensão em 2021 que o faz. Com a simples mensagem "Estou de volta!", anunciou a sua terceira candidatura à Casa Branca, nas presidenciais de 2024.

A publicação partilhada ontem no Facebook já acumulou muitos comentários, incluindo vários a elogiar este regresso às redes sociais. Na sexta-feira, a plataforma de vídeo YouTube anunciou também o fim da suspensão a Trump.

A curta mensagem em letras maiúsculas foi acompanhada por um vídeo da estação CNN. Neste surge ao lado do vice-Presidente Mike Pence e do seu filho Barron. A mensagem partilhada é simpels e diz: "Desculpem por fazer-vos esperar, foi complicado".

O ex-presidente dos EUA tinha sido excluído da rede social em janeiro de 2021, ainda estava no poder, por ter incentivado os seus apoiantes durante o ataque ao Capitólio em Washington. Esta decisão sem precedentes foi imitada na época pela maioria das principais redes sociais, incluindo o Twitter, Facebook e Instagram.

Para justificar a decisão tomada na altura, o YouTube disse na sexta-feira que avaliou "o risco de violência". Teve em em consideração a importância para os eleitores, de ouvir de forma igual os principais candidatos.

1/ Starting today, the Donald J. Trump channel is no longer restricted and can upload new content. We carefully evaluated the continued risk of real-world violence, while balancing the chance for voters to hear equally from major national candidates in the run up to an election.