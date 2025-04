Bluesky traz verificação para as contas e utilizadores reclamam da forma como é feita

Num cenário cada vez menos favorável ao X de Elon Musk, o Bluesky tem conquistado os utilizadores. A razão parece ser simples e está aliada a trazer de volta a simplicidade que o Twitter sempre teve. Com cada vez mais novidades, traz agora uma que nõ era esperada. Falamos da verificação de contas, algo que ainda que seja desejado, está a ser feito de forma que os utilizadores não gostam, tendo manifestado o seu desagrado.

Bluesky traz verificação para as contas

Quando Elon Musk comprou o Twitter e o transformou em X, introduziu algumas mudanças controversas, como pagar por marcas de verificação, e foi aí que muitos utilizadores decidiram procurar alternativas e o Bluesky começou a receber uma infinidade de registos.

Desde então, o Bluesky, que tem por base o Twitter original, tem ganho utilizadores que fugiram às polémicas alterações introduzidas no X, o antigo Twitter. Mas o que talvez poucas pessoas esperavam era que a Bluesky anunciasse marcas de verificação azuis no estilo original do Twitter, mas que a comunidade de utilizadores não gostou nada.

Em vez de um pagamento de taxa como X, a verificação da Bluesky envolve “verificadores fiáveis”, para além de tudo o que a própria rede social considere apropriado. Haverá dois tipos de marcas de verificação: um círculo azul padrão para os utilizadores verificados.

Por outro lado, um distintivo com uma aparência diferente que receberão dos verificadores fiáveis ​​que visam veículos de comunicação importantes, e deram o The New York Times como exemplo. Ao contrário do X, onde qualquer pessoa pode obter esta marca de verificação, no Bluesky ela estará disponível para poucas contas, que devem ter uma certa notoriedade para a receber.

Portanto, este sistema Bluesky será baseado em várias fontes fiáveis ​​e não é algo que se possa pagar. No entanto, este anúncio não agradou à comunidade de utilizadores, que defende que a verificação atual é mais do que suficiente e encaixa melhor no espírito descentralizado que o Bluesky tem promovido desde sempre.

Utilizadores reclamam da forma como é feita

Acrescentam que a adição de um emblema visual, que será parcialmente controlado pela Bluesky, é muito semelhante aos sistemas centralizados dos quais tentavam escapar. É claro que também existem avaliações positivas, com os utilizadores a salientar que um emblema visual facilita a identificação rápida de contas genuínas.

Referem ainda que planeiam incluir uma opção para os utilizadores ocultarem todas as marcas de verificação azuis, se acharem adequado. Resta sabe como será o sistema final e de que forma poderá ser controlado, ou não, pelos utilizadores.