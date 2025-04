Google traz finalmente ao Chrome no Android uma mudança que era pedida há muito

A Google não perde tempo no que toca a melhorias e novidades no Android e nas suas apps. Procura constantemente as melhores interfaces e as melhores opções para os utilizadores. Isso levou a gigante das pesquisas a trazer uma alteração que vai mudar como usa o Chrome no Android. A barra de endereço foi para baixo e está agora a dar essa opção a todos os utilizadores.

Os utilizadores do Google Chrome terão agora uma forma fácil de navegar, especialmente em telemóveis com ecrãs grandes. O gigante das pesquisas começou a lançar uma nova atualização, que desloca a barra de endereço da sua posição convencional superior para a inferior.

Conforme foi visto por muitos utilizadores, a Google testou inicialmente a barra de endereço inferior na sua aplicação Chrome para Android em outubro passado. Agora a empresa está a implementá-la na versão estável do seu browser dedicado aos smartphones Android.

Quem descobriu esta novidade refere ainda que alguns utilizadores da versão estável, que é o Chrome 135, já estão a ver o novo aviso “Pode tocar e segurar para mover a barra de endereço para baixo”. Em alternativa, as definições do Chrome têm também uma nova secção chamada “Barra de endereços”, que permite aos utilizadores alterar o seu posicionamento para cima ou para baixo, conforme a sua preferência.

Além disso, e para além do posicionamento, nada mudou significativamente na nova barra de endereço. O menu de três pontos e as suas opções, como novo separador, separador anónimo, favoritos e histórico, continuam a ser os mesmos. Os utilizadores continuam a ter ainda de ir até ao topo do ecrã para aceder aos mesmos. Reordená-los para baixo seria o ideal, uma vez que são as opções mais utilizadas durante a navegação.

A referida funcionalidade parece ter começado a aparecer na versão 135 do Chrome esta semana, e a sua implementação mais ampla é esperada para muito em breve. Esta funcionalidade tem sido muito solicitada, pois hoje em dia é difícil chegar ao topo dos telefones, principalmente quando utilizados com apenas uma mão.

Estas opções úteis já estão disponíveis em browsers como o Samsung Internet e o Arc. É bom ver a Google a atualizar-se e finalmente trazer a funcionalidade mais solicitada para os dispositivos Android, enquanto os utilizadores do iOS já têm esta funcionalidade há algum tempo, mais precisamente desde 2023.