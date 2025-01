Ainda se lembra do Vine? Elon Musk quer trazê-lo de volta para competir com o TikTok

Com o futuro do TikTok incerto, há muitas redes sociais a adaptarem-se para conseguirem cativar estes utilizadores. Do que se soube agora, até Elon Musk quer ter uma palavra neste momento e pondera trazer de volta o Vine, a app e serviço de vídeos curtos do antigo Twitter.

O TikTok passa por uma verdadeira revolução nos EUA. Para além de ter visto as suas apps retiradas das lojas de aplicações oficiais, também já esteve fora do ar, tendo, entretanto, voltado. O regresso de Donald Trump ao poder, nas próximas horas, pode significar muito para esta rede e o seu futuro.

Com esta incerteza no horizonte, a verdade é que nos EUA os utilizadores procuram uma infinidade de alternativas aos vídeos curtos, e Elon Musk não quis perder a oportunidade. Pode parecer surpreendente ou não, mas Elon Musk, dono do X, voltou a deixar claro que pensa trazer de volta o Vine.

O Vine era uma plataforma de vídeos curtos e não é a primeira vez que há rumores do seu regresso. A aplicação original esteve presente durante oito anos e contava com vídeos de seis segundos, mas fechou repentinamente, deixando um espaço que outras aplicações ocuparam posteriormente, como o TikTok nos últimos tempos.

Curiosamente, em 2022, Elon Musk publicou uma sondagem a perguntar aos utilizadores do Twitter se estavam interessados ​​em voltar a utilizar o Vine. Curiosamente, nessa altura, Musk ainda nem sequer comprara a rede social. Como se disse na altura, foi muito difícil trazer o Vine de volta, dado que o seu código teve de se adaptar aos novos tempos, e exigiu um grande investimento financeiro.

Com atores já consagrados como o Instagram e o TikTok, o seu regresso não parece muito viável comercialmente. Considerando que Elon Musk deseja que o X seja uma aplicação central, poderá ter alguma presença se integrado nativamente.

De qualquer forma, com a tomada de posse de Donald Trump nas próximas horas, é bastante provável que o TikTok regresse de forma plena nos EUA. Os planos foram apresentados e mostram que o novo presidente dos EUA vai querer trabalhar de forma rápida neste tema, assumindo um papel importante e central.