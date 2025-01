Quando chega o Android 16? A Google revelou sem querer os seus planos

Com o Android 15 a ser lançado pelos fabricantes para os seus smartphones, a Google parece agora acelerar para a próxima versão. As primeiras versões já foram vistas, mas surgiu agora um dado importante. Sem querer, a Google pode ter revelado a data em que o Android 16 vai ser lançado.

Embora a Google já tenha divulgado dois lançamentos do Android 16 Developer Preview até à data, os utilizadores do Pixel aguardam o início do programa Android 16 Beta. Este momento será especial, porque o primeiro lançamento do Android 16 Beta deverá estar disponível este mês. Outras versões beta do Android 16 deverão ser lançadas em fevereiro e março.

Segundofoi revelado, um post escrito por um Googler sobre o Android Gerrit mostrou que o Android 16 Beta 3 será lançado no dia 12 de março. O Android Gerrit fornece aos programadores Android uma interface web para enviar alterações de código feitas ao repositório Git. Os Googlers também podem utilizar o Gerrit para deixar comentários sobre o código revisto.

O Googler que deixou a data de lançamento da terceira versão beta do Android 16, referiu ainda outras duas datas no seu comentário. 22 de janeiro e 19 de fevereiro. O Googler não afirma explicitamente que o Android 16 Beta 1 e Beta 2 estarão disponíveis nestas datas, mas liga o Android 16 Beta 3 a 12 de março. Se as datas divulgadas forem todas legítimas, estamos a poucos dias do Android 16 Beta 1.

Depois de a Google lançar o terceiro Android 16 Beta a 12 de março, serão provavelmente lançadas compilações Beta adicionais até que a versão estável final do Android 16 seja lançada. Isso deverá acontecer durante o segundo trimestre de 2025. A versão final do Android 15 foi lançada a 15 de outubro. Um leak anterior revelou que o Android 16 será lançado a 3 de junho, oito meses após a Google ter lançado o Android 15.

Com base no Android 16 Developer Preview já lançado, a próxima versão do Android poderá apresentar controlos de volume revistos,. Haverá ainda uma interface de utilizador mais elegante e capacidades de acessibilidade melhoradas. A vida útil da bateria também será melhorada e deverá haver suporte para registos médicos.

Assumindo que a publicação do Googler se refere à data de lançamento do Android 16 Beta 1, podemos esperar que este último esteja disponível dentro de apenas três dias. A atualização estará disponível para o Pixel 6, Pixel 6 Pro e modelos posteriores.