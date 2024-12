Quantos utilizadores tem o Bluesky? Número atual foi revelado e é surpreendente

A importância do Bluesky tem crescido nos últimos meses e as causas são bem conhecidas. O êxodo do X é uma realidade e cada vez mais utilizadores optam pela mudança, que cada vez mais parece lógica. Agora, os números oficiais do Bluesky foram conhecidos e mostram que esta rede social não parou de crescer e começa a ter de lutar com outros gigantes desta área.

Depois de Elon Musk e o X terem tomado decisões controversas e avessas aos utilizadores, uma após a outra, a plataforma rival Bluesky parece ter subitamente conquistado um lugar significativo nas redes sociais. O sucesso da Bluesky, ao que parece, ameaçará não só a frente do X, mas também o Instagram e plataformas semelhantes.

O Bluesky, lançado em 2022 por iniciativa de Jack Dorsey, registou uma explosão no crescimento de utilizadores nos últimos meses. No seu recente comunicado, a plataforma anunciou o número total de utilizadores, que está agora em 24 milhões. Este crescimento acelerou especialmente após os utilizadores do X terem ficado insatisfeitos com a plataforma.

Embora a Bluesky chame a atenção pela sua estrutura amigável, também se destaca pelas políticas publicitárias que oferece e pela importância que atribui à privacidade do utilizador. A insatisfação com os sistemas de subscrição paga e as alterações de algoritmo do X tiveram um papel importante na mudança dos utilizadores para esta nova plataforma.

O crescimento da Bluesky poderá ameaçar não só o X, mas também plataformas estabelecidas como o Instagram e o Facebook. Estes gigantes das redes sociais, que dependem especialmente das receitas publicitárias, sofrem perdas significativas de receitas se a sua base de utilizadores diminuir.

A Bluesky anunciou a sua funcionalidade de interface web pública, que é semelhante ao Twitter e está disponível principalmente por convite. No entanto, desistiu após as reações. Os utilizadores afirmam que uma experiência mais gratuita é oferecida nesta plataforma de redes sociais de nova geração.

O facto de os anúncios serem bastante limitados, a interface simples da plataforma e uma linha temporal independente de algoritmos estão entre as funcionalidades preferidas de muitas pessoas. Além disso, a sensibilidade à privacidade do utilizador aumenta a confiança na plataforma.