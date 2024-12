Wear OS: em breve será mais simples e rápido trocar a face de relógio num smartwatch

Os smartwatch com Wear OS da Google são muito simples de personalizar e de tornar únicos. A forma mais comum de o fazer é mesmo a troca da face de relógio, algo que se pode fazer de forma simples. A criadora deste sistema quer agora tornar esse passo ainda mais simples num smartwatch e para isso prepara mudanças na Play Store.

Wear OS: mais simples e rápido trocar a face de relógio

Procurar e configurar uma nova face de relógio no Wear OS é algo simples e fácil de fazer. Basta usar uma das muitas aplicações complementares no smartphone ou na Play Store no smartwatch com Wear OS. Este último tem ainda um botão opcional para aplicar automaticamente o mostrador do relógio mais recente que descarregou.

Ainda assim, e graças a alguma investigação e análise de APK, sebe-se agora que a Google ainda está a procurar tornar todo o processo de aplicação do mostrador do relógio mais fácil. Por agora é cedo para saber tudo sobre esta novidade, mas tudo aponta para ser extremamente útil e interessante.

Aparentemente, a versão mais recente da Google Play Store para telefones (versão 43.9.17-31) tem um botão alternativo que aparece quando se clica no botão “Instalar” no mostrador do relógio Wear OS. Este será extremamente útil para todos os que têm um smartwatch com o Wear OS.

Google quer simplificar este processo num smartwatch

Assim que a instalação terminar, o botão muda para “Definir como mostrador do relógio” automaticamente. É isso. É tudo muito autoexplicativo. Basta outro clique para que o mostrador do relógio seja aplicado no smartwatch. Presumivelmente, isto funcionará com atraso, mesmo que o relógio e o telefone não estejam por perto.

Embora o novo botão já esteja incluído no APK e tenha sido possível fazê-lo aparecer, ainda não funciona junto dos utilizadores. Há fortes esperanças que esta atualização que traz mais usabilidade esteja a chegar muito em breve para todos.

A Google consegue assim de forma muito simples tornar melhor um processo que os utilizadores usam de forma recorrente. Aplicar uma face de relógio num smartwatch permite personalizar este equipamento e torná-lo único para cada utilizador.