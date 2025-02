Adeus Reddit? CEO confirma que os subreddits pagos vão chegar já este ano

Em breve, poderá ser necessário pagar para aceder a determinados subreddits. Durante uma sessão de perguntas e respostas (AMA - Ask Me Anything), o CEO do Reddit, Steve Huffman, confirmou que a plataforma irá introduzir subreddits pagos ainda este ano.

Huffman diz que os subreddits pagos vão chegar em 2025

Huffman já havia sugerido anteriormente que a empresa poderia testar algum tipo de acesso pago, e agora parece certo que essa mudança está a caminho. Quando questionado sobre o desenvolvimento desta funcionalidade, Huffman afirmou que "está em progresso neste momento, portanto está para breve".

Ao responder a uma pergunta sobre novas funcionalidades para 2025, confirmou: "Subreddits pagos? Sim", o que deixou claro que fazem parte dos planos da empresa.

Até ao momento, são escassos os detalhes sobre como funcionará esta nova abordagem. Uma possibilidade seria restringir o acesso aos subreddits pagos apenas a assinantes do Reddit Premium. Atualmente, o Reddit já oferece um subreddit exclusivo para assinantes, chamado r/lounge, e também recompensa alguns utilizadores através do Programa de Contribuição do Reddit.

Com estas bases já implementadas, um sistema de paywall poderia ser facilmente integrado, embora ainda existam muitas interrogações sobre o seu funcionamento exato.

Reddit parece ter uma estratégia bem definida

A introdução de subreddits pagos faz parte da estratégia do Reddit para maximizar a rentabilização do conteúdo gerado pelos utilizadores, especialmente depois da sua entrada na bolsa em 2024.

A empresa já assinou acordos de licenciamento com a OpenAI e a Google, permitindo que os seus posts sejam utilizados para responder a perguntas através do chatbot Reddit Answers.

A implementação de um paywall seria uma medida mais direta para gerar receitas adicionais, mas, dado o percurso recente da plataforma, não é uma surpresa.

Além disso, e se realmente implementada, será interessante ver a forma como as comunidades e os utilizadores lidarão com este novo "limite" imposto pela plataforma.

