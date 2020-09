Qual a sua idade em outros planetas? Veja nesta calculadora

Uma calculadora de idades? O tema deste artigo parece ser estranho e provavelmente nunca nos questionamos sobre a nossa idade em outros planetas. Como sabemos, os planetas têm características diferentes incluindo a sua movimentação/rotação, o que nos leva a concluir que uma hora ou um dia não é igual para todos os planetas.

O museu virtual Exploratorium criou uma simples calculadora que nos permite saber qual a nossa idade em outros planetas do Sistemas Solar.

Enquanto a Terra leva 365 dias para dar a volta ao sol, o planeta mais próximo, Mercúrio, leva apenas 88 dias. O pobre, pesado e distante Plutão leva 248 anos para realizar o mesmo trajeto. Face a estas diferenças, no que diz respeito ao movimento/rotação, uma hora ou um dia não é igual para todos os planetas, logo tudo o que tenha a ver com datas é diferente em cada planeta.

Por exemplo, em Saturno, um ano chega ao fim após 29 anos terrestres. Isto significa que, alguém que tenha neste momento 28 anos, em Saturno, ainda não teria feito aniversário do seu “primeiro ano”.

Como usar a calculadora de “idades”?

A utilização desta calculadora é muito simples. Basta indicar o mês, dia e ano em que nasceu e carregar em calcular. Como se pode ver pela imagem seguinte, a calculadora apresenta a nossa idade nos respetivos planetas.

Segundo revela o Mirror, os anos de cada planeta do Sistema Solar estão relacionados com a sua gravidade. Como é normal, se um planeta estiver mais perto do Sol, maior força gravitacional haverá, logo terá maior rotação. À medida que os planetas estão mais afastados do sol a sua atração é menor. A força diminui com o quadrado da distância, ou seja, um planeta três vezes mais distante do Sol tem uma força de atração nove vezes mais fraca.

A massa do planeta também deve entrar nas contas. Quanto mais pesado for, maior será a sua atração.

As leis de Kepler são as três leis do movimento planetário definidas por Johannes Kepler (1571 – 1630), um matemático e astrónomo alemão. Essas leis foram a principal contribuição de Kepler à mecânica celeste.

Calculadora de Idades