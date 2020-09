Gravação de chamadas da app Telefone da Google está a chegar a smartphones Xiaomi

A Google, no início do ano, mostrou que estaria a preparar uma funcionalidade de gravação de chamadas associada à sua aplicação Telefone, também conhecida como Google Phone. Numa primeira fase, a funcionalidade chegou aos smartphone Pixel e depois a alguns Nokia do programa Android One.

Agora é a vez da Xiaomi ter este recurso à sua disposição, de forma global.

A gravação de chamadas é hoje possível em qualquer smartphone Android através de aplicações de terceiros. No entanto, a Google quer oferecer tal opção de forma nativa aos utilizadores e está a desenvolver o seu próprio gravador de chamadas dentro da app Telefone.

Desde o início do ano que surgem notícias relativas a esta opção que, inicialmente, foi disponibilizada para os modelos Pixel da Google.

Mais tarde, alguns smartphones Nokia, por pertencerem ao programa Android One, também viram a gravação de chamadas ser adicionada à app Telefone.

Gravação de Chamadas na app Telefone da Google, agora nos smartphones Xiaomi

A expansão massificada da gravação de chamadas deve estar prestes a acontecer. Isto porque há utilizadores de smartphones Xiaomi a relatar que já têm a funcionalidade ativa na aplicação.

Há que relembrar que, apesar de a maioria dos smartphones Xiaomi virem com a aplicação de telefone nativa da MIUI, que já tem opção para gravação de chamadas, vários modelos mais recentes, vendidos fora da China, estão a chegar ao mercado com as apps da Google, tanto do telefone como de mensagens.

Assim, os modelos Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9S e Redmi Note 9 Pro, com aplicação Google Phone, estão já a receber este recurso.

Segundo se pode ler no fórum da comunidade de Mi Fãs, a funcionalidade está a surgir para a versão Global. No entanto, parece que ainda está em fase de testes já que, alguns relatos indicam que a funcionalidade surgiu de forma automática e noutros casos, após atualização do software.

Além disso, num dos casos é relatado que ao ativar a gravação de chamadas, a outra pessoa não recebe qualquer indicação de que a chamada vai ser gravada. Noutro relato, diz que surge uma voz a indicar o início da gravação.

Há ainda a indicação de outro utilizador que refere que, depois de reiniciar o smartphone, a opção de gravação desapareceu.

Aparentemente, não há nenhuma forma de forçar a instalação deste recurso. Já o encontrou no seu smartphone?