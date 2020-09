Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Que UPS escolher para o meu novo iMac?

Boa tarde Comprei recentemente um iMAC e tenciono adquirir uma UPS. A minha questão está relacionada com o tipo de UPS. As UPS online são caras mas a transição após o corte de energia é instantânea. As convencionais, têm um tempo de transição de 5ms. Pergunto se este tempo é muito longo para suportar o funcionamento do iMac sem se desligar. Com os melhores cumprimentos André Santos Roque

Resposta:

André,

A eletrónica que suporta o funcionamento das fontes de alimentação de hoje em dia, é capaz de tolerar uma possível má qualidade da energia que a alimenta. Há componentes intermédios que armazenam energia para conseguir compensar essas situações.

Olhando a uma interrupção de 5 ms, corresponde a 1/4 de ciclo (a 50Hz, o período tem 20ms), pelo que é uma interrupção pequena demais para que surta algum efeito no funcionamento dessa máquina, ou de qualquer máquina alimentada por uma fonte de alimentação moderna.

[Respondido por Hugo Cura]

Porque não tenho o máximo de velocidade no Wi-Fi?

Boa tarde, Tenho um pc com placa de rede que suporta wifi AC e o router que possuo é o fibergateway da meo com 500Mbps de velocidade contratada. Por cabo consigo atingir essa velocidade, mas por wifi apenas consigo 250Mbps. Sei que a velocidade da placa de rede wifi é de 433Mbps e gostaria de saber se há alguma forma de receber mais velocidade wifi no pc ou se só conseguirei mesmo os 250Mbps. Os drivers estão todos atualizados. Cumprimentos Gonçalo Costa

Resposta:

Gonçalo,

Primeiro que tudo, a largura de banda Wi-Fi referida como característica dos dispositivos, seja router ou PC/smartphone, está sempre dependente de condições ideais para que aconteça.

Depois, relativamente ao adaptador Wi-Fi que refere, mesmo suportando Wi-Fi ac não significa que vai conseguir o máximo dessa tecnologia. Há outras características que podem condicionar a largura de banda máxima, como o número máximo de data streams em simultâneo (MU-MIMO). Será muito provavelmente esta a limitação que está a condicionar a velocidade.

Portanto, para conseguir chegar ao máximo da rede Wi-Fi, em condições ideais, precisará de um adaptador Wi-Fi com maior capacidade.

[Respondido por Hugo Cura]

Como atualizo o Android do meu tablet Samsung?

Bom dia, antes de mais nada, deixem-me felicitar-vos pelo excelente trabalho que fazem. Todos! Sigo-vos desde sempre. Tenho um problema para o qual o conhecimento que tenho já não chega :(. Tenho um Tablet Samsung TAB 10 de 2013, N8020 (com LTE), que ainda é muito competente. Tem a pen acoplada e continua a ser um excelente companheiro para revisão de documentos. No entanto, ainda tem android 4….. o que já não é aceitável. Muitas aplicações já não funcionam! O pedido de ajuda que vos faço é se conhecem, podem indicar, alguém que saiba e consiga substituir o sistema operativo por outro mais recente, de forma a este Tablet continuar a poder ser usado. Não tenho problema em pagar o serviço. Agradeço antecipadamente a ajuda. Melhores Cumprimentos Nuno Lopes

Resposta:

Nuno,

De facto, é essa a versão oficial mais recente lançada para esse Galaxy Note 10.1 GT-N8020.

No entanto, existem ROMs não oficiais, incluindo para a conhecida comunidade Lineage OS, a sucessora da Cyanogenmod, a Resurrection Remix OS, entre outras.

Em concreto, existem várias alternativas com a versão 7.1.2 Nougat mas, como é já habitual nestas ROMs, é habitual existirem funcionalidades com problemas no seu funcionamento.

Da minha pesquisa, a Resurrection Remix Nougat v.5.8.5 foi a que me pareceu mais perto do funcionamento pleno, ainda que sejam referidos problemas com a receção de chamadas:

Naturalmente, é necessário que seja instalada, e cada ROM tem o seu procedimento. Nós não fazemos qualquer serviço deste tipo, mas há empresas que o fazem, como a RomRepair.

Seja como for, deixamos algumas instruções. Neste caso em concreto, pode instalar a Recovery TWRP a partir do Odin, e depois instalar a ROM a partir da Recovery TWRP. No link acima, faça do download de “N8020 Rom” para o tablet, e da recovery “TWRP 3.3.1-0 GT-N8020 for Odin” para o computador. Também vai precisar de um pack

As instruções para a utilização do Odin na instalação de imagens, podem ser vistas neste link, do lado direito da página:

Faça o download do Odin 3.14.4, mas desta vez irá instalar apenas a recovery, cujo download já fez anteriormente, com o nome “TWRP 3.3.1-0 GT-N8020 for Odin”.

Depois, apenas precisa de iniciar o tablet a partir da recovery:

Já na recovery, tudo é intuitivo, e só tem de instalar a ROM que fez download.

Note que vai perder toda a informação existente no tablet. Se algo “der para o torto”, tem sempre garantida a possibilidade de voltar a instalar a ROM original, nomeadamente a partir do link da SamMobile referido anteriormente.

[Respondido por Hugo Cura]

Como ter a app STAYAWAY COVID no meu Huawei?

Bom dia Adquiri recentemente um telemóvel Huawei P40 Lite tendo presente e aceitando as limitações de acesso ás aplicações com origem Google Play. Neste momento como sabemos foi colocada disponível a app portuguesa “Stayaway Covid”. Quando pretendi instalar no meu P40 Lite aquela app não aparece na AppGallery e na Petal Search. O que pretendo saber é se existe alguma maneira de aceder a esta app para instalar no Huaway P40 Lite. Obrigado

Resposta:

Jorge,

De facto, a app Stayaway Covid ainda não está disponível no Petal Search e nas fontes a que essa app recorre.

No entanto, nós mesmos extraímos o ficheiro .apk, após instalação a partir da Play Store, que poderá agora utilizar para instalar no seu smartphone. Pode fazer download a partir do link seguinte:

No entanto, há um “pequeno grande” pormenor: a app Stayaway Covid recorre à API da Google, cujos recursos passam pelo Google Services. Resumindo, mesmo que instale a app, se não tiver instalado o Google Services, é possível que a app não funcione corretamente.

[Respondido por Hugo Cura]

Como acabo de vez com os problemas do Menu Iniciar no Windows 10?

recentemente, depois de ter desinstalado a cortana (coincidencia?), depois te ter ligado o computador noutro dia. Ao tentar aceder ao menu iniciar com a tecla direita, apareceu a mensagem “erro critico, o menu não esta a funcionar, tentaremos rectificar quando encerrar a sessão, ou algo do genero…”, o que não sucedeu. Só tenho acesso a uma versão do menu iniciar quando clico no simbolo do windows com a tecla esquerda do rato. Gostava de saber se existe uma forma definitiva de resolver este erro de uma forma simples. obrigado joseph bras

Resposta:

Joseph,

A Cortana esteve, até há poucas versões atras, interligada com o Menu Iniciar e não deveria ser removida.

O ideal é que faça o processo inverso e que reponha a Cortana. Só dessa forma voltará a ter o Windows 10 e o Menu Iniciar a funcionar corretamente.

Após isso, deve fazer a atualização para a mais recente build do Windows 10, a 2004. Nessa altura, a Cortana poderá então ser removida.

No entanto, e por experiência própria, não recomendamos que faça a remoção deste componente do Windowso 10.

Este está interligado de forma muito grande com o Windows 10 e provavelmente irá mais tarde trazer outros problemas.

Uma vez qu ea Cortana não funciona em Portugal e nem em português, o mais provável é que nem dará pela sua presença na utilização deste sistema operativo.

[Respondido por Pedro Simões]

Vou comprar um Chromebook, será uma boa escolha?

Equipa Pplware, Parabéns pelo vosso excelente trabalho! Sigo-vos diariamente… Já me ajudaram várias vezes e agora espero que seja mais uma dessas situações. Preciso de comprar um novo computador portátil, desta vez estou a pensar experimentar o sistema operativo Chrome OS, conhecem Chromebook`s com teclado em português de Portugal? Se for o caso, em que lojas estão disponíveis para compra? Segunda hipótese… vejo alguns Chromebook`s na Amazon Espanhola e do Reino Unido, não havendo com teclado em PT-PT será que colocando autocolantes nas teclas que são diferentes do nosso idioma e, alterando o idioma para PT-PT tudo funcionará normalmente? Tendo que optar por algum Chromebook com teclado estrangeiro, qual idioma se assemelha mais ao nosso PT-PT para colar o mínimo de autocolantes nas teclas? Obrigado pela atenção, José Leitão

Resposta:

José,

Os Chromebook, apesar de serem um conceito muito interessante, parecem não ter tido a adesão esperada na Europa e em especial em Portugal.

Ainda assim, existem algumas marcas que no nosso país oferecem máquina com este sistema operativo e todos os servuços da Google associados.

Se olhar à oferta da HP, Lenovo ou Acer, irá encontrar propostas de máquinas assentes em ChromeOS e com tudo o que estes oferecem.

Quanto à compra fora de PT, maioria dos teclados é muito identico. Por isso, a quantidade de autocolantes que irá usar é quase idêntica.

Uma proposta que deixamos, para testar antes o ChromeOS, é que instale uma VM com uma imagem deste ou que instale mesmo num PC mais velho que tenha.

Assim terá uma experiência correta do que o espera com essa nova máquina.

[Respondido por Pedro Simões]

Não consigo instalar a app STAYAWAY COVID, o que faço?

Olá, Não sou capaz de instalar a APP COVID. O meu telemóvel é um Android. Alexandra Antunes

Resposta:

Alexandra,

Existem algumas razões para que não possa estar a conseguir instalar a app STAYAWAY COVID.

Para fazermos um diagnóstico mais preciso iriamos necessitar de mais informação sobre o seu telefone Android.

No entanto, deixamos aqui algumas causas prováveis para que esteja com esse problema. Estas são limitativas e não permitem mesmo que a app seja instalada.

Em primeiro lugar deve ter presente que a app STAYAWAY COVID apenas pode ser instalada em smartphones Android que tenham a versão 6 ou superior. Se não cumprir este requisito, não conseguirá fazer a instalação.

Em segundo lugar, esta não está disponível para smartphones da Huawei que não tenham acesso à Play Store e aos serviços da Google.

[Respondido por Pedro Simões]

