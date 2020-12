O Pplware deseja-lhe um Santo Natal

2020 foi um ano atípico e com muitos desafios para todos. Foram 12 meses de luta e de uma nova realidade, a que tivemos de nos adaptar e aprender a ter como certa.

Ainda assim, e com todas estas contrariedades, mostrámos que conseguimos ultrapassar desafios quase impossíveis e que nos tornaram melhor como seres humanos.

É agora o momento de colocar em pausa todas as questões, todas as limitações e gozar o Natal. Será diferente, certamente, mas não deixa de ser o Natal, com todas as suas certezas de alegria, de partilha e de amor ao próximo.

Assim, desejo um excelente Natal e que a COVID-19 fique lá fora ao frio e longe de todos.

Pedro Simões