OnePlus quis gozar com a Apple e acabou por ser humilhada pela Xiaomi

A competição entre as marcas no mercado dos smartphones leva a que muitas vezes sejam feitas comparações e comentários, nem sempre muito abonatórios. Usam as lacunas de umas para dar destaque ao que as outras têm e que as distinguem.

Foi precisamente isso que a OnePlus tentou fazer recentemente, destacando o seu OnePlus 8T 5G, comparando-o ao universo da Apple e do iPhone. O problema é que a sua rival Xiaomi resolveu entrar nesta guerra e acabou por humilhar a OnePlus.

Independentemente de ser ou não uma prática condenável, as marcas no mercado de tecnologia, e em especial no dos smartphones, têm o hábito de se comprar e até de gozarem umas com as outras. Apelam às mudanças e às lacunas da concorrência para se destacarem.

A OnePlus quis gozar com a Apple

Tudo parece ter começado com uma publicação da OnePlus na sua conta dedicada ao mercado indiano. Com uma simples imagem do seu OnePlus 8T 5G a marca Chinesa apelava aos utilizadores para que se destacassem no imenso mercado dos produtos Apple e dos muitos iPhones.

Como sempre, a Apple, a visada nesta provocação, acabou por não reagir e simplesmente ignorou o que a OnePlus publicou no Twitter. Este é também um comportamento normal e que já foi visto muitas vezes nestas situações em que as marcas se atacam umas às outras.

Xiaomi acabou por aproveitar esta publicação

Quem parece ter aproveitado a situação foi uma das concorrentes diretas da OnePlus. A Xiaomi, que por norma toma parte direta nestas pequenas guerras de palavras, foi quem respondeu à publicação da sua concorrente, destacando também uma das suas capacidades únicas.

Em concreto, a (outra) marca chinesa, acabou por destacar a capacidade da câmara fotográfica do seu próximo lançamento. Falamos da resolução de 108 MP, que deverá acompanhar o Xiaomi Mi 10i, que deverá ser apresentado já no início de janeiro do próximo ano.

Também na imagem partilhada foi apresentado o Xiaomi Mi 10T Pro, que vem equipado com uma câmara principal de 108 megapixéis. Além disso, a hashtag partilhada foi SettleForBetter, uma sátira à OnePlus, cujo slogan é Never Settle.