Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Este consultório pretende esclarecer as dúvidas principais que nos forem transmitidas pelos leitores e visitantes do Pplware, em todas as plataformas, locais e endereços onde estamos já representados.

A escolha das questões é feita de forma a que sejam abrangidos o máximo de temas possíveis e que sejam apresentadas as que achamos mais relevantes e interessantes.

As respostas apresentadas espelham o nosso entendimento e pretendem apresentar soluções possíveis. No entanto, contamos com os nossos leitores para as complementar, enriquecer ou até contrapor, para que estas fiquem o mais ricas e completas possível.

Para dar continuidade a esta rubrica escolhemos mais algumas questões que foram recebidas no email oficial do Consultório Pplware.

Quer enviar uma questão para o consultório? Leia como o pode fazer no final deste consultório!

Conseguem ajudar-me com este problema na GoPro?

Olá boa tarde Eu e muitos outros utilizadores estamos sem conseguir utilizar o serviço de edição da GoPro (de forma incompreensível) há vários meses. Link do problema Como a GoPro não está a conseguir resolver o problema gostaria de saber se nos conseguem ajudar indicando softwares alternativos de edição gratuita. Eventualmente uma divulgação nos vossos canais pode acelerar o processo de resolução. Obrigado e continuação de bom trabalho. Eduardo Martins

Resposta:

Eduardo,

Conforme pode ler no link que nos forneceu, este problema parece estar agora a ser visto pela GoPro e poderá eventualmente ser resolvido em breve.

Como não existe uma data para haver uma solução apresentada, resta-nos validar uma possível solução que está presente numa resposta desse fórum.

Do que é apresentado, a versão 10.4 da app GoPro Quik: Video Editor parece estar livre do problema e poderá ser usada.

Pode obter esta versão da app neste link e a instalação é um processo simples. Após isso, e para essa app, deverá desativar a atualização da app, pelo menos até ter a confirmação que existe uma atualização que resolve esta situação.

[Respondido por Pedro Simões]

Como faço para ligar o WordPress ao MsAccess?

Exmos Existe forma de criar tabelas na base de dados do WordPress para usar no MsAccess? A ideia será de vincular o MsAccess por ODBC à base de dados no WordPress e realizar alguns registos e consultas. Ao estar on-line estaria disponível para todos os utilizadores que tivessem a aplicação MsAccess no computador. O MsAccess seria o Front-End mais simples. É possível? Podem explicar como o fazer? Abraço Nelio Rosado

Resposta:

Nélio,

Na verdade, não existe uma resposta à sua questão, mas sim duas possíveis. Aparentemente são contrárias, mas a verdade é que ambas parecem estar certas.

De raiz e sem qualquer alteração, o WordPress não pode ser ligado a uma base de dados MsAcess.

Está criado e preparado para comunicar com bases de dados MySQL ou similares, pelo que não irá conseguir comunicar com outros softwares de bases de dados.

Ainda assim, existe uma alternativa que pode ser considerada e que pode ter em conta, caso tenha de usar mesmo o MsAccess.

Usando um driver ODBC, poderá fazer a ligação entre a base de dados MySQL e o MsAccess. Desta forma poderá dar acesso aos dados da forma que pretende.

[Respondido por Pedro Simões]

Para quando uma review sobre distribuições Arch Linux?

Olá PPlware. Gostava de vos perguntar para quando uma review séria sobre distribuições baseadas em Arch Linux. Se for preciso ajuda é só avisar. As pessoas merecem estar mais bem informadas sobre essa temática. Sempre com um pensamento construtivo, como é obvio. Aprender é o mais importante. E penso que vos cabe a vocês educar a vossa audiência melhorando diretamente o conhecimento geral e acabar com o insulto fácil e incendiário de "o meu é melhor porque eu gosto mais". Make PPLWare Great Again ? Que vos parecer? Audaz de mais ? Ou nós merecemos ? Melhores cumprimentos Pedro Pinto

Resposta:

Pedro,

Obrigado desde já pela sugestão editorial.

Tentamos acompanhar e abordar a evolução de todos os sistemas operativos. Naturalmente, e referindo-me especificamente a distribuições linux, não temos espaço para abordar todas as distribuições, pois a oferta é bastante abrangente.

Acerca da Arch Linux, abordámos pela última vez no ano passado, e continuaremos a abordar sempre que tal se justifique, obviamente sem provocações que desencadeiem comentários desapropriados.

[Respondido por Hugo Cura]

Como resolver este problema do Notas no icloud.com?

Boa noite, eu novamente pedindo ajuda a vocês. Quando abro uma nota bloqueada com senha que contenha tabela, no icloud.com, a tabela não é mostrada, ficando somente um retângulo cinza no local. Se a nota não tem senha, a tabela é mostrada corretamente. Notei também, que o menu não mostra o ícone de tabela em notas bloqueadas com senha. Já nas que não tem senha, o ícone aparece. Isso acontece ao acessar o aplicativo "Notas" no icloud.com. Já tentei acessar através do Firefox também, e aconteceu o mesmo. Tenho um MacBook Pro 13", MacOS 11.6. Vocês poderiam me auxiliar sobre isso? Mais uma vez, obrigado. Euclides Machado

Resposta:

Euclides,

De facto, na aplicação notas, quando uma nota está bloqueada com palavra-passe, não é mostrado o ícone de tabela. Isso não será necessariamente uma limitação ou problema do serviço, mas uma consequência de estar encriptada. Ou seja, não é suposto saber qualquer tipo de informação do conteúdo de algo que está encriptado.

Portanto, trata-se mesmo da forma como o serviço lida com esse tipo de conteúdo, e quanto a isso nada a fazer. Digamos que não é defeito, é mesmo feitio.

[Respondido por Hugo Cura]

Como recuper o meu espaço na conta Gmail?

Olá Pplware, Precisava de uma ajuda vossa, que se vai mostrar essencial para mim e certamente para muitos outros leitores. Tal como milhões de outras pessoas, tenho uma conta gmail básica e que uso de forma intensiva todos os dias. Dado que não me está a sobrar muito espaço de armazenamento, pergunto como poderei recuperar o espaço dentro da minha conta. Obrigado e continuem o vosso excelente trabalho. Vanessa Santos

Resposta:

Vanessa,

A Google deu ao Gmail as ferramentas necessárias para tratar desse processo. Isso é feito de forma muito simples e rápida, bastando fazer a pesquisa certa e eliminando as mensagens que não vão querer guardar e que são muito grandes.

Deixamos abaixo dois artigos que pode ler e que vão ajudar nesse processo:

Use as dicas presentes e certamente que recuperará o espaço que precisa na sua conta Google.

[Respondido por Hugo Cura]

