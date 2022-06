Tablets Android lideram o mercado, mas a Apple ganhou terreno no 1º trimestre

O boom dos tablets já não é tão forte como aconteceu há alguns anos. No entanto estes equipamentos ainda são usados com frequência por muitos utilizadores e para diversos fins, desde as tarefas profissionais, sociais e lúdicas, onde, nestas últimas, as crianças também têm um peso significativo na sua utilização.

E no que respeita a números e à participação no mercado, os dados mais recentes indicam que os tablets Android ainda lideram este setor, o que não causa grande admiração. Por sua vez, os tablets da Apple cresceram durante o primeiro trimestre deste ano de 2022.

Tablets: Android domina, mas Apple cresce

Segundo os dados recentes divulgados por uma pesquisa da empresa de análise Counterpoint Research, a venda dos tablets com o sistema operativo Android continua a liderar e a dominar este mercado. No entanto, aqueles que contam com o sistema iOS da Apple, ou seja, os iPads, apresentaram um crescimento ao nível da participação de mercado neste primeiro trimestre de 2022, comparativamente ao último trimestre do ano passado.

De acordo com os detalhes, no geral, o mercado apresentou uma queda de 9%. E falando apenas no caso dos equipamentos Android, mesmo depois de vários lançamentos de modelos da Samsung, houve uma diminuição nas entregas globais de 14%, ou seja, as vendas passaram de 25,4 milhões de unidades no último trimestre de 2021 para 21,9 milhões nos primeiros três meses deste ano. Esta queda poderá ter várias justificações, como as pressões ao nível da inflação e a recessão económica, algo que afetou especialmente o segmento dos tablets de baixa e média gama.

Por sua vez, os tablets com iOS da Apple mantém uma linha de crescimento, apresentando um aumento de 4% na sua participação de mercado. Por norma, os clientes da marca da maçã são fiéis aos produtos da empresa, e não se deixam afetar tanto pelos problemas do mercado. Além disso, o lançamento do iPad Air 5 também estimulou as vendas e promoveu este crescimento.

O Windows acaba então por ser o terceiro sistema operativo mais popular nos tablets. E embora tenha apresentado uma redução de 11% nos envios para o mercado, manteve a sua participação de 6% neste trimestre.