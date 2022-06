O Spotify ajudou muitos utilizadores a ultrapassar os longos tempos de pandemia e de isolamento forçado. Com o seu serviço de streaming, deu acesso a muita música e a podcasts que os utilizadores ouviram durante muitas horas.

Agora que a normalidade está a de volta, é hora de recomeçarem os concertos e os festivais. Neste novo cenário, o Spotify quer ajudar os utilizadores, com acesso a informações sobre tudo o que se passa ao redor, no que toca a concertos.

O Spotify e as suas apps móveis têm estado a oferecer cada vez mais aos utilizadores. Já não é apenas um serviço de streaming de música e está a crescer em áreas que se encaixam de forma perfeita na sua oferta, como reforço do que podemos ver e ouvir.

Como fonte de informação complementar, o Spotify tem agora uma novidade que se foca nos concertos ao vivo. Esta é uma evolução do conhecido Concert Hub, e dá aos utilizadores acesso aos espetáculos e festivais que estejam para acontecer perto dos utilizadores.

Basta agora pesquisar na app do Spotify por "Eventos ao vivo" (funciona melhor com "live events") e aparecerá uma nova categoria. Ao entrarem é apresentada informação dos concertos e festivais que vão acontecer nas proximidades da localização do utilizador.

Cada um destes eventos pode ser acedido e conhecidos os artistas que vão atuar, algo que ajuda os utilizadores. Estes podem ainda ter acesso às músicas de forma direta, para assim conhecerem o que vão ver nesses concertos ao vivo ou festivais.

Este novo modo do Spotify tem ainda alguns extras importantes que será simples de aproveitar. Em primeiro lugar, será possível comprar bilhetes para esses eventos de forma simples e direta. Por outro lado, vão poder ser criados alertas para notificar de novidades, tanto por email como por notificações push.

Esta é uma novidade que está já acessível para todos os utilizadores do Spotify, sem precisar de uma conta Premium. Torna-se assim muito mais simples encontrar concertos ao vivo e festivais, sem ter de sair do serviço de streaming preferido da maioria dos utilizadores da Internet.