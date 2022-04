Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Está sempre a desaparecer e a perder-se! Como deteto o PC no router?

ola boa tarde sou daniel camara e sendo um seguidor do vosso site e artigos venho mais uma vez procurar ajuda numa situação que nao estou a conseguir entender nem pesquisando na net encontrei algo que ajudasse.

meu filho recebeu um pc através da escola. insys gw1-w148

i3-1005g1 cpu1.20ghz com 8gb ram

ultima atualização Windows instalada 29-04-2021

windows 10 pro education

compilaçao do SO 19044.1645

windows feature experience pack 120.2212.4170.0 a situação tem ver com controle parental , bloquear no router o acesso a net. tenho um router fibergateway meo gr241ag e através do browser ou da app meo smartwiffi crio regras parentais com horários diferentes ou simplesmente na app faço pausar net no dispositivo. pela app com acesso id da meo consigo fazer isto no meu local trabalho. no inicio tudo funcionava normal ate ao inicio do ano, pois meados de janeiro começou acontecer o seguinte, o pc ou a placa de rede muda sozinho o mac adress e ip e assim tem sempre acesso a net contornando as regras parentais. eu deteto o ip do pc faço pausar a net que dura um minuto, pois meu filho desliga wifi volta a ligar e pc se conecta de novo a net com outro mac e ip. já fix experiencia de ir bloqueando todos ip que aparecia e sempre aparece outro diferente e assim este pc tem sempre net. ja tive mais de 30 dispositivos na lista a dizer desconetados e são todos deste pc. tenho mais dispositivos entre pc e smartphones e com eles tudo funciona normal só este pc é que passou a conseguir fazer isto e esta sempre ligado a net. em alternativa tentamos microsoft safety family mas ate este começou ter dificuldades, pois não cumpre o bloqueio de tela, so conseguimos ter algum controle bloqueando todos app, jogos, browser etc, mas consegue ligar pc e ver a tela. uma outra situação, existe alguma forma de ter acesso ao router fibergateway meo gr241ag fora de casa (por exemplo a partir do trabalho) usando outro pc ou smartphone através de browser ou outro programa ou app? é que as vezes através da app meo smart wifi com id meo faço opção de por net num determinado dispositivo na app diz activo mas na realidade nao tem net, fica um erro no router que so consigo resolver depois em casa acedendo ao router pelo browser. grato pela vossa ajuda com melhores cumprimentos daniel camara nota:peço desculpa por assunto demasiado extenso Daniel Camara

Resposta:

Daniel,

Vamos dividir a resposta em 2, dado que são 2 questões diferentes, ainda que concentradas no router que tem em casa.

Em primeiro lugar, e no caso do bloqueio do PC do seu filho, pensamos que a questão está numa funcionalidade que os sistemas operativos agora trazem.

Para garantir alguma segurança adicional, o endereço mac (identificador único da placa de rede ou wifi) passou a ser aleatório.

Ao não ser um valor fixo, o router irá entender que é um equipamento diferente e não aplica as regras que definiu.

O que recomendamos é que valide no Windows 10 se esta opção está ativa e que a desligue, para assim não estar constantemente a ser renovado. Esta é uma opção que encontra na interface wifi, dentro da app Definições do Windows 10.

Quando à questão do acesso ao router fora de casa, esta é muito mais simples de resolver. Bastará seguir o guia que apresentamos abaixo.

Após aplicar esta configuração, irá conseguir aceder facilmente a um endereço personalizado e que permitirá controlar o router remotamente.

[Respondido por Pedo Simões]

Com tanta oferta, que PC me recomendam comprar?

Boa tarde, Preciso de comprar um PC Portátil e gostaria de obter a v/ opinião sobre o assunto. Estaria na disposição de gastar no máximo 650/700€. Cumprimentos, Sérgio Pereira

Resposta:

Sérgio,

Apenas a indicação do orçamento disponível não é suficiente para darmos uma sugestão, pois as hipóteses são imensas. Há outros pormenores decisivos, como o tamanho de ecrã, o tipo de utilização (muita ou pouca portabilidade), o propósito de utilização (navegação web, multimédia, jogos, edição imagem/vídeo, office), a quantidade de armazenamento físico, preferência por Intel ou AMD, etc.

Se os pormenores referidos não estão bem definidos, ou se não são muito relevantes, então a solução pode passar por visitar uma das muitas lojas online, na devida secção, ordenar por preço e tentar perceber (nesse orçamento) o que melhor se adequa.

Nesses valores encontra boas opções Asus, Huawei ou mesmo Microsoft Surface ou Dell. Outras como HP, MSI, Lenovo ou Acer não serão necessariamente piores (a competitividade é imensa), e por vezes é uma questão de sorte.

Boas escolhas!

[Respondido por Hugo Cura]

Como consigo desativar estas opções no meu sistema operativo?

Boa tarde. Gostaria que me dissessem como posso desactivar as notificações que referem que alguem tentou aceder a uma app ou site meus ( sendo que sou eu que estou a aceder) depois de ter modificado o disco do meu computador. Obrigada.

Resposta:

O facto de isso acontecer significa que está a funcionar como é suposto. Essa funcionalidade de segurança surgiu no final de 2020 e pretende prevenir que alguém mal intencionado obtenha acesso a dados privados/confidenciais por meio de diversas situações. A modificação da drive é uma delas.

Suponho que isso surja apenas no acesso a produtos Google, pelo é suposto que, ao confirmar que o acesso é legítimo, essas notificações deixem de surgir.

Se as notificações persistirem, experimente limpar a cache e cookies do browser, isso deverá resolver a situação.

[Respondido por Hugo Cura]

Qual o melhor dispositivo para ler todos os meus PDFs?

Bom dia, Antes de mais, porque me estou a dirigir a vós neste dia de aniversário, os meus parabéns para o melhor site de informática! Agora gostava de obter a vossa sábia opinião. Tenho uma série de livros em PDF que gostava de ler em mobilidade. Qual o tipo de leitor portátil que me aconselham para a melhor experiência de leitura? Obrigado! Com amizade Jorge Almeida

Resposta:

Jorge,

Obrigado desde já pela preferência!

As possibilidades para ler livros são imensas, mas tenho um para aconselhar: Google Play Livros.

Após instalar, nas definições, apenas precisa de marcar a opção “Ativar o carregamento de PDF”. Assim, ao abrir um PDF no seu gestor de ficheiros ou transferências, no mesmo local onde se escolhe a app para abrir esse tipo de ficheiro, basta escolher “Carregar para Play Livros”. O PDF será carregado e processado.

Para lhe aceder, basta então ir à Biblioteca, e estará disponível em “Os seus livros”. Há várias vantagens, desde o acesso a partir de qualquer dispositivo (browser incluído), retomar a leitura no local onde ficou em qualquer dispositivo.

A app tem também funcionalidades interessantes de personalização, que funcionam na maioria dos PDFs, com melhores resultados para formatos epub.

[Respondido por Hugo Cura]

Onde devo reparar o ecrã partido do meu Samsung Galaxy S21 Ultra?

Não sei se vou obter resposta, mas tento. Conhecem alguém que faça substituição de ecrãs do Samsung galaxy s21 ultra? Obrigada Ana Claudia Cunha

Resposta:

Ana,

Existem muitos locais onde poderá fazer a reparação do ecrã desse smartphone da Samsung, mas há que ter algum cuidado para que seja realizado por técnicos especializados e com garantia.

Assim, o que recomendamos é que recorra diretamente à Samsung para que essa substituição de ecrã seja realizada.

A marca tem no seu site toda a informação que precisa, bastando indicar a localidade onde quer pesquisar.

Pode ainda procurar uma das grandes superfícies e obter aí o suporte para a reparação do ecrã do seu smartphone.

Onde quer que decida fazer a reparação, lembre-se que terá de ser realizada por técnicos especializados e com peças oficiais, para que a garantia seja mantida e, principalmente para que não surjam problemas no futuro.

[Respondido por Pedro Simões]

