AMD Radeon RX 6750 XT é 2% mais rápida do que a RX 6700 XT, segundo benchmark

Com tantas ofertas no mercado das placas gráficas, difícil é escolher a melhor para as necessidades e objetivos de cada um. No entanto, para ajudar nesta tarefa, podemos contar com os vários testes de benchmark que vão sendo divulgados por especialistas e utilizadores comuns.

Nesse sentido, recentemente os testes de benchmark realizados à GPU Radeon RX 6750 XT da AMD, mostram que esta é 2% mais rápida do que a irmã mais nova RX 6700 XT.

Já aqui frisámos por diversas vezes que a AMD é atualmente uma das empresas de chips mais dinâmicas e proativas. Como tal, a marca de Lisa Su está constantemente a revelar novos equipamentos. Ainda nesta semana foi apresentada a placa gráfica Radeon RX 6400, por 159 dólares, e a linha de processadores Ryzen PRO 6000, destinada aos computadores portáteis do segmento profissional que oferece uma bateria de 29 horas.

Por sua vez, é esperado o lançamento para breve de mais um elemento que vai compor o portfólio de produtos da fabricante norte-americana: a GPU Radeon RX 6750 XT.

AMD Radeon RX 6750 XT é mais rápida do que a RX 6700 XT

Há algumas semanas a nova AMD Radeon 6750 XT apareceu listada pela marca PowerColor na Coreia do Sul. Mas, mais recentemente, a placa gráfica surgiu em resultados dos testes benchmark da plataforma GFXBench.

De acordo com os detalhes revelados, o chip gráfico conseguiu um resultado de 366,5 FPS no teste Aztec Ruins High Tier. Este valor é 2% superior ao apresentado pela RX 6700 XT que, nas mesmas condições, atingiu 362,2 FPS. Esta nova GPU vai assim substituir esta última.

Convém salientar que o GFXBench não é a plataforma mais usada nem a mais popular para estes fins. Desta forma, é importante que estes resultados sejam vistos com alguma cautela, tal como afirmam vários canais especializados, como o VideoCardz. O site acredita que em breve haverá novos leaks sobre esta placa gráfica da AMD.

Segundo as expetativas, a Radeon RX 6750 XT deverá chegar no dia 10 de maio, ao mesmo tempo que os modelos RX 6950 XT e RX 6650 XT. Deverá trazer 12 GB de memória GDDR6 e um desempenho de 18 GB/s, ao contrário dos 16 GB/s da RX 6700 XT, podendo ainda atingir 432 GB/s de largura de banda.