AMD lança a gráfica Radeon RX 6400 por um incrível preço de 159 dólares

A AMD lançou recentemente a sua nova placa gráfica Radeon RX 6400 que se destina sobretudo a PCs de baixo rendimento. Mas um dos aspetos que mais chamou a atenção nesta GPU é o seu preço de 159 dólares.

Esta é assim mais uma aposta da empresa de Lisa Su no sentido de aumentar a sua oferta de produtos destinados a uma variedade de consumidores.

Chegou a GPU AMD Radeon RX 6400

Tal como já era previsto, a AMD lançou agora mais uma nova placa gráfica de base para integrar na sua atual gama Radeon RX 6000. Trata-se da Radeon RX 6400 e que chega agora ao mercado com um preço base de 159 euros, um valor ainda mais baixo do que o modelo mais básico existente até então, a Radeon RX 6500.

Em Portugal, esta nova placa gráfica pode já ser encontrada com preços que variam entre os 193 euros e os 210 euros.

Esta GPU mais básica conta com o chip gráfico Navi 24 XL, produzido num processo de fabrico de 6 nm. Traz consigo 768 Stream Processors com frequência base de 2039 MHz e Turbo de 2321 MHz. A AMD Radeon RX 6400 conta com 4 GB de capacidade de memória GDDR6 @ 14 Gbps, e uma interface de memória de 64 bits, o que oferece uma largura de banda de 112 GB/s. No que respeita ao consumo energético, este será de 53W, sendo o chip alimentado pelo próprio slot PCI-Express 4.0 x4.

De acordo com alguns testes já realizados, a nova placa gráfica da AMD deverá rivalizar com a GeForce GTX 1650 da Nvidia, embora para já ainda não existem muitos mais detalhes nem benchmarks reais com jogos.

Apesar de ser agora o atual modelo mais humilde e menos poderoso da atual geração de placas gráficas da fabricante de Lisa Su, a Radeon RX 6400 torna-se assim em mais uma opção que pode ser apelativa para muitos consumidores menos exigentes e cujas necessidades são mais básicas.