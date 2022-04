Operação Dark Ardina: Corrupção na distribuição de publicações

Já ouviu falar na Operação Dark Ardina? A GNR, através de militares do Comando Territorial de Lisboa, deteve dez homens e uma mulher, pela prática do crime de corrupção no setor privado da distribuição de publicações, na região de Sintra e Lisboa.

Nas buscas da operação Dark Ardina foram apreendidas publicações ilícitas de diversos órgãos de comunicação, 41.388,29 euros em numerário, 21 telemóveis, 13 viaturas, 4 armas, 51 cartuchos, uma caixa de chumbos calibre e 15 munições.

Os funcionários das empresas de distribuição de Sintra e Lisboa detidos, no âmbito da operação Dark Ardina, na passada quarta-feira, por suspeita da prática do crime de corrupção, vão ficar suspensos de funções e proibidos de estabelecer contacto, revelou a Lusa segundo fonte do GNR.

Ao todo, na quarta-feira tinham sido detidas 11 pessoas, pela prática do crime de corrupção no setor privado da distribuição de revistas e jornais nas zonas de Sintra e Lisboa.

No âmbito da operação “Dark Ardina”, o Núcleo de Investigação Criminal do Comando Territorial de Lisboa da GNR detetou que os suspeitos, "aproveitando-se das suas funções profissionais, criaram na região de Lisboa um esquema de venda ao público de publicações [jornais e revistas] ilicitamente e em paralelo ao canal regular de distribuição, desrespeitando as regras da concorrência, obtendo contrapartidas monetárias".

O esquema criado gerou uma diminuição de receitas no Estado e nas empresas lesadas, designadamente nos editores, na empresa de distribuição nos pontos de venda, comportando um prejuízo na ordem de várias centenas de milhares de euros anuais

Refere a GNR

Na sequência desta ação, foi dado cumprimento a 11 mandados de busca domiciliários, seis em estabelecimentos e 19 em veículos, tendo sido apreendido diverso material, designadamente:

Publicações ilícitas de diversos Órgãos de comunicação (imprensa escrita);

41.388,29 euros em numerário;

21 telemóveis;

13 viaturas;

Uma pistola modificada,

Duas espingardas caçadeiras;

Uma espingarda de ar comprimido;

Uma soqueira;

Um bastão extensível;

Cinco equipamentos informáticos;

Um equipamento CCTV.

Foram igualmente apreendidos um bastão extensível, uma soqueira, cinco equipamentos informáticos e um equipamento CCTV (câmara de vigilância exterior).