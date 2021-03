Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Será que preciso de licença para voar o meu drone?

Boa noite, Comprei um drone para “brincadeira”. Características: Frequência: 2.4G

Canal: 4ch

Giroscópio: 6 a xis

Bateria quadcopter: bateria de lítio 3.7v 1600mah (incluída)

Bateria do transmissor: 3×1.5 aa bateria (não incluída)

Tempo de carregamento: 60-70mins

Tempo de voo: 16-20 minutos

Peso do zangão: 94.8g (com bateria)

Distância de controle remoto: 80-100m. Preciso de alguma licença? Tem câmaras fotográficas/filmar. Obrigado Filipa Monteiro

Resposta:

Filipa,

Desde 1 de janeiro entrou em vigor uma nova legislação da UE (2019/947) que é bastante mais exigente e pormenorizada na regulamentação da operação dos drones.

Existe agora uma classificação por subcategorias, onde todos os pilotos de aeronaves não tripuladas devem adquirir a competência mínima necessária para operar a aeronave. Nomeadamente, precisa de completar uma formação/exame que qualifique para a operação na categoria A1. Além disso, como o drone tem câmara, é obrigatória uma autorização (que já o era anteriormente a esta nova legislação) para captação de imagens, que deve ser pedida à AAN.

Recomendo que dê uma leitura nas seguintes páginas:

[Respondido por Hugo Cura]

Como ter os emails enviados sincronizados com o mail Sapo?

Boa tarde, O meu problema é o seguinte tenho conta de email no sapo. E tanto uso o Outlook como o Webmail para receber ou enviar email. Os email recebidos consigo aceder no Outlook e no Webmail mas os email enviados só consigo aceder no local de onde os envios. Se enviar um email do Webmail não tenho acesso no Outlook e vice versa. Gostaria de saber se é possível sincronizar para poder ver os email enviados em ambos ou então de preferência no Outlook. Atentamente, Ricardo Fonseca

Resposta:

Ricardo,

Esse parece ser um problema de simples resolução e que passará apenas por fazer uma simples configuração no Outlook.

Uma opção que este cliente de email tem é a possibilidade de indicarem qual a pasta onde os emails enviados vão ser colocados.

Assim, e do lado do Outlook, deverá configurar a mesma pasta onde o webmail está a colocar essas mensagens.

Desta forma, tudo ficará sincronizado e a poder ser usado em qualquer uma das plataformas: Outlook ou webmail do sapo mail.

[Respondido por Pedro Simões]

Posso carregar o smartwach em qualquer carregador?

Boa tarde, Comprei um Zeblaze Thor 5 Pro e gostaria de saber se posso utilizar algum carregador que ligue à tomada, em vez de carregar apenas no pc. Isto seria mais prático para poder carregar em qualquer lado. Para além disso, se esta possibilidade existir, a bateria irá durar mais em termos de consumo de utilização? Muito obrigado. João Rodrigues

Resposta:

João,

Tudo depende da interface que o carregador/doca desse relógio tiver. O mais normal é que seja com uma ficha USB, que depois liga, como disse, ao portátil.

Uma vez que o carregador desse relógio tem uma ficha USB, todo o processo fica facilitado. Essa ficha garante-lhe a mobilidade que pretende e não o obriga de forma alguma a estar preso ao PC.

Assim, só tem de arranjar um transformador que tenha uma porta USB e ligar lá o carregador do relógio. Em qualquer lado e a qualquer momento pode carregar e ter a bateria que pretende.

Se pretender saber um pouco mais sobre esse relógio, leia o nosso artigo abaixo:

[Respondido por Pedro Simões]

O Galaxy Watch Active 2 é compatível com o Realme 7 Pro?

Olá. Vocês podem dizer se o Samsung smartwatch active 2 é compatível com o meu smartphone Realme 7 pro? E se a função electrocardiograma e medição pressão Arterial está disponível? Obrigado Sergio Costa

Resposta:

Sérgio,

Os relógios da Samsung são, em teoria, compatíveis com qualquer smartphone Android ou iOS.

A ligação entre o smartwatch e o smartphone é feita com recurso a uma app da Samsung, que no seu caso deverá obter da Play Store.

Todo o processo está simplificado e explicado no próprio smartwatch no momento em que o liga, para assim dar um apoio grande ao utilizador.

Deixamos no link abaixo uma explicação detalhada de como realizar este processo:

Assim, e respondendo à sua pergunta, a resposta é sim, o Samsung smartwatch active 2 é compatível com o Realme 7 pro.

Quanto à a função electrocardiograma e medição da pressão arterial, as indicações que temos é que devem já estar disponíveis no nosso país, tendo chegado com uma atualização do firmware do relógio e da app de interligação ao smartphone.

[Respondido por Pedro Simões]

Onde consigo comprar uma impressora Creality 3D CR-10S?

Boa tarde, ando à procura de uma Impressora Creality 3D CR-10S, mas não sei onde a posso encontrar ao melhor preço. Também gostaria de saber mais o menos quanto tempo demoraria a entrega. Cumps e obrigado Ricardo

Resposta:

Ricardo,

Poderá encontrar esse modelo disponível na loja oficial europeia da Creality 3D, utilizando o seguinte link: https://bit.ly/2PZTsVV

O envio é gratuito e a entrega é feita em 2 a 7 dias úteis. Como é enviado a partir da Europa, não está sujeito a taxas adicionais na entrega. Além disso, para qualquer problema que tenha, tem a assistência direta da Creality, pelo que será um local preferível para fazer a compra.

Boas impressões!

[Respondido por Hugo Cura]

Qual a diferença entre o Xiaomi skv4110GL e o styJ02YM?

Bom dia Ando a ver se compro um robot aspirador E tenho dúvida sobre qual a diferença entre os modelos da Xiaomi skv4110GL e styJ02YM Será que é possível esclarecer. Marta

Resposta:

Marta,

Os robôs aspiradores que refere são o mesmo em termos de características e hardware. No entanto, o modelo SKV4110GL (Vacuum Mop Pro) é direcionado ao mercado europeu, enquanto o STYJ02YM (Vacuum Mop P) é direcionado ao mercado asiático.

Este último modelo, que até já foi analisado por nós, apenas tem a ficha de corrente chinesa e o robô “fala” em chinês, embora toda a app e interação seja em inglês.

[Respondido por Hugo Cura]

Uma box Android é compatível com o sinal via TDT?

Bom dia a toda a equipe..! Gostaria de saber se uma box android será compatível com uma TV que recebe o sinal via TDT, visto que o único cabo que a box tdt recebe é o da antena portatil. Aguardo feedback José

Resposta:

José,

Para que a box Android seja compatível com TDT, é necessário que tenha um descodificador DVB-T2, para que seja capaz de sintonizar a TV digital.

Não são muitas boxes que o têm, mas há alguns modelos que tem como escolha:

As boxes com descodificador, já incluem uma aplicação para que possa sintonizar e assistir à emissão nessas interfaces.

[Respondido por Hugo Cura]

