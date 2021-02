Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

O Windows Defender e a Firewall do Windows são suficientes?

Bom dia, Tenho um pc com processador AMD 6 5600, 16 GB de memória RAM, 1TB disco rígido… sistema operativo Windows 10. Não tenho antivírus ou firewall instalados, excepto o Windows Defender e a Firewall do Windows. Serão estas aplicações suficientes e seguras? Tenho uma utilização que utilizo com alguma frequência software de edição de vídeo e imagem, bem como utilização de internet nomeadamente no Google Chrome, não pretendia um software antivírus ou firewall que me fosse tirar capacidade de processamento ou de memória RAM e tendo em conta preço/qualidade. Obrigado pela vossa atenção. Cumprimentos, Luís Serra

Resposta:

Luís,

As soluções da Microsoft estão cada vez mais maduras e conseguem dar aos utilizadores uma segurança efetiva e ao nível do que a concorrência oferece.

O facto de virem de dentro da casa que cria o Windows 10 dá a garantia de que há uma integração muito maior e que o acesso a áreas mais sensíveis é mais simples.

Assim, e em jeito de resumo, consideramos que a firewall do Windows e o Windows Defender são suficientes para garantir a segurança de um sistema padrão.

Lembro, no entanto, que também deverá partir do utilizador o cuidado com o acesso a certos sites e a tomada de medidas simples para impedir a entrada de problemas no PC.

[Respondido por Pedro Simões]

Que ROM posso usar no meu smartphone que parou no tempo?

Bom dia. Vinha vos pedir informação, se poderei actualizar o software, para o Aquaris M10 FHD, está na versão 6.0 2017, junto imagem,

e sendo ele uma máquina com muita qualidade, gostaria de o poder fazer, ou por alguma versão da marca ou com aquelas Rom’s customizadas. Agradecia informação Obg. Fernando

Resposta:

Fernando,

De facto, há muitos smartphones de excelente qualidade que ficam “pelo caminho”, simplesmente porque os fabricantes deixam de dar suporte e de investir na continuidade do desenvolvimento. Nesse caso em específico, da BQ, a marca já acabou, e não seria de esperar qualquer continuidade no suporte, ainda por cima tratando-se de uma marca “não premium”.

Indo ao que interessa, oficialmente não existem versões mais recentes que essa, mas sim, há ROMs não oficiais mais recentes.

A antiga Cyanogenmod, agora chamada de LineageOS, infelizmente não suporta esse modelo, mas foram produzidas ROMs ainda Cyanogenmod, com estabilidade aceitável:

Na verdade, trata-se de uma ROM baseada no Android 6.0, o mesmo que tem atualmente, no entanto está bastante mais evoluída na interface e em funcionalidades.

As instruções para instalação da ROM estão referidas no link anterior, no entanto, é necessário que o smartphone tenha instalada a recovery TWRP. Para o fazer, basta recorrer às instruções existentes neste link:

Note que, antes de fazer qualquer um dos procedimentos, será necessário fazer cópia de segurança dos dados e ficheiros (fotos e vídeos), pelos menos do que não está sincronizado com outras contas.

[Respondido por Hugo Cura]

Porque a minha Xiaomi Box S não se liga ao Wi-Fi?

Boa tarde, Comprei uma box Xiaomi S o problema é que passadas 2 semanas deixou de reconhecer o Wifi da minha casa passando só a reconhecer a dos vizinhos,já reiniciei varias vezes a box e o router mas simplesmente não reconhece. Já tiveram alguma situação parecida? Cpts Filipe Lima

Resposta:

Mário,

Poderá haver uma razão para que isso esteja a acontecer, dependendo do tipo de rede que esteja a utilizar. Mas primeiro que tudo, é importante verificar se isso acontece apenas com a box, onde deve experimentar ligar-se à mesma rede com outro dispositivo Wi-Fi.

A razão é a seguinte: se estiver a utilizar uma rede Wi-Fi 5 GHz, é possível que o router tenha selecionado automaticamente um canal com uma compatibilidade mais reduzida entre dispositivos. Por razões de compatibilidade com todos os mercados, e as respetivas licenças nas gamas de frequência, há canais (geralmente nas frequências mais altas/baixas) que não funcionam em todos os dispositivos.

Se for esse o caso e se o router não permitir selecionar manualmente o canal a utilizar, a solução poderá passar por reiniciar o router (mais que uma vez, se necessário), para que ele selecione automaticamente outro canal Wi-Fi. Se isso resolver, mantendo o router, não há forma de fazer com que não volte a acontecer, pois trata-se não só de uma limitação da box, como do router.

[Respondido por Hugo Cura]

Que app estanha é esta que aparece no meu Windows?

Boa tarde venho pedir uma informação sobre o Windows 10 No arranque do meu PC quando aparece o ambiente de trabalho passados alguns segundos aparece umas janelinhas durante alguns segundos depois desaparecem e o PC trabalha sem problemas mas inquieta-me pois não sei o que é . Vou mandar umas fotos que tirei com captura de ecrã. E tem este símbolo que ampliei Se me puderem esclarecer agradeço……….. Obrigado João Francisco

Resposta:

João,

Esse símbolo é o ícone padrão de uma aplicação criada com o Visual Studio. Ou seja, quem criou a aplicação, não teve preocupação em escolher outro ícone além do que está definido por omissão. Isso não significa necessariamente que se trate de uma aplicação maliciosa, mas é possível que não seja uma aplicação que tenha adicionado intencionalmente, pelo que é importante que se certifique do que se trata.

Deve então verificar quais as aplicações que estão a iniciar automaticamente com o arranque do computador. Faça-o em 2 sítios:

Gestor de tarefas – no menu Iniciar, escreva Gestor de Tarefas e abra; no separador Arranque, certifique-se que conhece todas as aplicações listadas. O que não conhecer, desative.

Explorador do Windows – aceda à pasta C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\StartUp (poderá ser necessário ativar a visibilidade de ficheiros ocultos, nas opções do Explorador do Windows) e remova atalhos que não conheça, caso lá esteja algum.

Há ainda um desencadeador de serviços no arranque, mas tudo indica que no seu caso não se tratará de um serviço, pelo que deverá encontrar essa aplicação listada nas sugestões dadas.

[Respondido por Hugo Cura]

O meu Windows 7 não arranca, sabem porquê?

Boa noite, tenho um notebook com Windows 7 instalado, que estava funcionando normalmente. De uns dias para cá ele não inicializa mais, permanecendo em uma tela preta. Antes de entrar na tela preta, ele exibe a mensagem “Server initialization failed with an error: 0xe001003e”. Pesquisando na internet encontrei vários relatos sobre esse erro, colocando como causador, o AVG. Já tentei inicializar nos 3 modos de segurança: Sem rede, Com rede e Prompt de Comando, sem sucesso. Permanece parado na tela preta. Em qualquer dos modos de segurança que tento iniciar, são listados os arquivos que estão sendo carregados até parar a carga exibindo, nas últimas linhas da tela, arquivos do AVG, para depois entrar na tela preta. Como poderia eu, através de um pendrive por exemplo, dar boot e desinstalar o AVG ou inibir sua inicialização (msconfig)? Ou teria outra forma para resolver o problema? Não sei se consegui me fazer entender. Obrigado desde já pela vossa ajuda. Euclides Machado

Resposta:

Euclides,

Uma forma que poderá usar para arrancar o Windows 7 é usar um cd deste sistema e arrancar em modo de reparação.

Uma vez dentro desse modo, deve chamar uma janela de terminal DOS e executar o comando seguinte:

sfc /scannow /offbootdir=c:\ offwindir=c:\windows

Este irá resolver os problemas que existam no sistema operativo e provavelmente tratar da situação que relata.

Uma vez terminado o comando sfc, deverá reiniciar o computador normalmente e já deverá ter acesso normal ao mesmo.

A recomendação é que atualize o AVG e que se possível abandone o Windows 7, uma vez que este sistema já perdeu o suporte da Microsoft e poderá estar exposto a problemas de segurança.

[Respondido por Pedro Simões]

Alertas de segurança no browser, porque tenho estas mensagens?

Bom dia, Estou a deparar-me com um problema no acesso a determinados web sites no windows 10, não tenho anti-vírus uso apenas os recursos do windows para protecção e esta semana não consigo aceder a vários sites que até então acedia sem qualquer problema. Por exemplo o portal das finanças… Diz-me no url que é inseguro, e mais abaixo que a minha ligação não é privada (estando e sendo o portátil únicamente para uso em casa e na rede de casa), e que estou a usar a protecção padrão sugerindo usar a melhorada mencionando um link de acesso o menu de opções de segurança… Desactivei algumas opções de segurança mas nada, dá o mesmo erro… Têm conhecimento desta situação? Sabem como resolver? É que me está a limitar bastante. Obrigado Marco Sousa

Resposta:

Marco,

Existem várias causas para esse problema, havendo no entanto necessidade de alguma informação mais concreta para que seja possível fazer um diagnóstico mais preciso.

Em primeiro lugar podemos apontar o dedo ao browser, que não refere qual é. Este poderá ter uma extensão que cause esse problema, tendo a mesma sido atualizada nos últimos dias e assim apenas apresentando o problema agora.

Para despistar o problema, deve lançar o browser sem qualquer extensão ativa. No caso do Chrome e derivados, deve adicionar as seguintes flags ao atalho de arranque do browser:

–disable-extensions

–disable-plugins

Caso seja o Firefox, poderá seguir as seguintes instruções da Mozilla.

Outra possibilidade é fazer o restauro do browser, o que eliminará os dados todos e colocá-lo como se tivesse sido instalado no momento:

Abandonando o browser, teremos de olhar para o próprio sistema operativo. Aqui temos de ver se não existe uma app maliciosa a colocar-se entre o browser e o sistema operativo, que tente raptar a sessão.

Uma última dica, e aqui encontra quase de certeza a fonte do seu problema, é que veja a data/hora da máquina.

Na grande maioria dos casos o problema está mesmo aqui. Ao ter uma data errada, provavelmente no passado, o browser acusa problemas, ao ver que o certificado usado está no futuro.

Caso seja este o problema, acerte a hora ou mude a pilha do PC porque esta perdeu a vida útil e não consegue manter a data na máquina.

[Respondido por Pedro Simões]

