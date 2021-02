Adeus Excel e Google Sheets! Chegou a plataforma “portuguesa” Rows

Se há software que nunca conseguiu ser “copiado” na sua totalidade foi o Excel da Microsoft. É verdade que a Google inventou o Google Sheets, mas, apesar de estar no bom caminho, ainda há muitas funções que ainda não são suportadas.

Uma empresa liderada por um português lançou uma plataforma concorrente do Excel e do Google Sheets e quer ser a “Netflix das spreadsheets”.

Rows: A plataforma “Excel” colaborativa que quer ser a “Netflix das spreadsheets”

Humberto Pereira é CEO da Rows, uma empresa luso-germânica que vai lançar um verdadeiro concorrente do Excel e do Google Sheets. Numa entrevista ao Publico, Humberto Ayres Pereira, revela que as folhas de cálculo elas são a melhor maneira de se construir um novo negócio.

Segundo o jornal, estima-se que mil milhões de pessoas utilizem hoje em dia, em casa e no trabalho, as duas folhas de cálculo mais populares do mundo. Com mais de 600 milhões de utilizadores no pioneiro Excel, da Microsoft, e mais de 300 milhões no rival Google Sheets, o planeta parecia servido.

Mas, por estranho que pareça a um leigo, as folhas de cálculo ainda podem ser melhoradas. E foi nisso que apostou a empresa Rows, que esta semana recebeu 16 milhões de dólares (13,2 milhões de euros) de investidores de risco para continuar a fazer aquilo a que se propôs: reinventar as folhas de cálculo tal como as conhecemos.

De acordo com o CEO da Rows, a sua solução é a única com um motor nativo de integrações e com uma nova maneira de partilha.

A diferença é que a nossa tem ligação a outros sistemas, a outros sites, pode fazer pesquisas automaticamente no Google, pode ligar-se ao LinkedIn, ao Youtube, a outra plataforma qualquer, e, quando se partilha, não é uma quadrícula infinita e assustadora

Quem pretender experimentar esta solução pode fazê-lo aqui sem qualquer tipo de custo. A plataforma é grátis para equipas com até dez utilizadores e que “usem” integrações moderadamente” (1000 pedidos). Há subscrições para empresas maiores, com assinaturas dos 59 dólares aos 499 dólares.

