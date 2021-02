O WhatsApp continua a ser uma das mais usadas apps de mensagens. Os dados mais recentes revelam que são mais de 2 mil milhões os utilizadores que mensalmente usam este serviço do Facebook para comunicar.

Mesmo com todos os problemas recentes, o WhatsApp deverá continuar numa posição única. Hoje trazemos 3 dicas simples para que possam usar este serviço de forma mais rápida e muito mais eficiente.

São muitos os truques e as opções que podem usar para serem mais eficientes no WhatsApp. São pequenas melhorias que os utilizadores podem usar no dia a dia e que mostram resultado de imediato, tornado a sua utilização melhor e mais rápida.

Conversas mais importantes no topo

A primeira forma de melhorar o WhatsApp é garantir o acesso direto às conversas mais importantes. Estas podem assim ser chamadas a qualquer momento, dentro da app. Ao colocar esta conversas no topo, estão sempre visíveis e acima das mensagens que vão chegando.

Para isso devem carregar na conversa pretendida e aguardar. Vai surgir de imediato, no topo, uma barra com opções que podem ser usadas. Só precisam de escolher a primeira opção para que a conversa fique presa no topo da lista.

Acesso rápido e direto aos favoritos

Outra opção que podem usar é criar atalhos para qualquer conversa que queiram aceder diretamente. Estes atalhos não ficam dentro da app, mas sim no ecrã principal do smartphone, na forma de um ícone. Ao clicar neste, são encaminhados diretamente para a conversa.

Realizem o mesmo processo de seleção de uma conversa, carregando-lhe. Depois de surgir as opções no topo, devem abrir o menu que está do lado direito, com os 3 pontos. Aqui encontram a opção Adicionar atalho da conversa que devem escolher.

Filtrar e guardar as mensagens do WhatsApp

A última opção foca-se nas mensagens e não nas conversas, que também podem ser marcadas. Assim, e sempre pretenderem, podem aceder à lista e encontrar as mensagens marcadas num local já filtrado.

Dentro de um grupo ou de um contacto devem clicar numa mensagem e depois marcar com uma estrela. Agora que está marcada, podem aceder-lhe carregando no menu e escolhendo a opção Mensagens assinaladas.

Estes são apenas 3 exemplos de formas simples e rápidas de tornar o WhatsApp mais eficiente. Os utilizadores podem ir direto às conversas e mensagens favoritas, sem terem de estar a pesquisar e a procurar o que pretendem.