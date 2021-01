Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Como consigo mudar o endereço de email do meu Apple ID?

Bom dia, Tenho o Id Apple com o extinto endereço …@iol.pt e queria substituir pelo meu atual endereço. Não estou a conseguir. Obrigado pela atenção. Alexandrino

Resposta:

Alexandrino,

Para atualizar o email associado ao seu Apple ID, deve proceder da seguinte forma:

aceder a http://appleid.apple.com/ e fazer o login com o seu endereço @iol.pt

na secção Conta , escolher Editar , seguido da opção Alterar ID Apple

deve depois colocar o novo endereço e premir Continuar

receberá um código de confirmação nesse novo email, que deverá de colocar na configuração para validar

A partir daqui, já deverá ser possível utilizar o novo email no seu Apple ID, deixando o antigo de ser válido.

[Respondido por Hugo Cura]

Podem ajudar-me na escolha de uns Auscultadores In Ear?

Boa Tarde, Parabéns pelo vosso site, sou leitor assíduo pplware.sapo.pt. Precisava da vossa ajuda/sugestão para a compra de uns Auscultadores In Ear True Wireless Bluetooth. Foi me oferecido no Natal o modelo Auricular True Wireless PHILIPS TAT2205BK, mas quando visualizo vídeos, filmes ou TV em directo, noto um “desfasamento” acentuado entre o som e a imagem. Já testei os auriculares em vários equipamentos e mantém-se o desfasamento. A qualidade do som é boa, não perdem a ligação, mas estar alguns minutos com este “desfasamento” não é nada confortável. Devolvi o produto, a loja aceitou sem qualquer problema, mas também não me deram soluções nem explicações. Li na internet que podem acontecer estes “desfasamentos”. Porque é que acontecem? Será que pode acontecer em qualquer marca? Pondero mudar de fabricante e optar por um modelo superior (exemplo Samsung), mas além de estar com receio que podem ter os mesmos problemas, também tenho um orçamento limitado. Podem-me ajudar a sugerir algumas marcas/modelos ou até mesmo dicas? Muito Obrigado pela ajuda. Fico a aguardar uma resposta. Cumprimentos, Nuno Castro

Resposta:

Nuno,

Infelizmente, essa é uma característica comum da maior parte dos dispositivos bluetooth. No entanto, há alguns earbuds com hardware capaz de um tempo de resposta muito reduzido, como é o caso do SoC Qualcomm QCC3020, existente por exemplo nos earbuds Tronsmart Spunky Beat que já analisámos:

Existem outros earbuds com este SoC, mas os Tronsmart Spunky Beat são um exemplo de boa qualidade por um preço muito baixo, incluindo o facto de quase não terem atraso.

No entanto, no sentido de contornar o facto que o incomoda com os earbuds que já tem, pode por exemplo recorrer ao Kodi para assistir aos conteúdos de vídeo, utilizando a capacidade de sincronização de som/imagem. É claro que só resulta para reprodução de vídeo a partir do próprio Kodi, mas há imensas formas de fazer essa reprodução, com imensas fontes possíveis.

Quanto à afinação da sincronização do som/imagem, deve proceder da seguinte forma:

iniciar a reprodução de um vídeo

ir a Settings (roda dentada) > Audio settings > Audio offset

ajustar

Ainda que esta não seja uma solução que sirva, por exemplo, para serviços de streaming, já permite pelo menos ajustar para conteúdos reproduzidos localmente.

[Respondido por Hugo Cura]

Como ter a previsão do tempo local num Xiaomi?

Olá. Gostaria de saber como posso, e se é possivel, ter no Xiaomi Mi 10t Lite a informação meteorológica sempre actualizada no sitio onde me encontro, ou se tenho de adicionar o local onde me estou para obter a informação meteorológica do momento. Muito obrigado pela disponibilidade e ajuda. Cumprimentos, Nuno Lico

Resposta:

Nuno,

A app da Xiaomi deverá ter um modo onde utiliza a localização atual do utilizador para lhe fornecer essa informação.

Naturalmente que não necessita de estar a adicionar cada cidade ou local onde está para obter esses dados.

Assim, explore a app e tente encontrar essa opção para que tenha a previsão do tempo como pretende. Ainda assim, poderá optar por qualquer outra app dedicada que esteja disponível na Play Store e que lhe seja apelativa.

Tenha apenas a atenção de escolher uma que tenha essa opção presente.

[Respondido por Pedro Simões]

Esta solução power line será o ideal para mim?

Olá! Há umas semanas vim pedir a vossa opinião de como ligar o computador por cabo uma vez que o router está longe, e falei-vos da powerline e foi o que vocês me aconselharam. Agora tenho outra questão e venho pedir a vossa ajuda. Qual Powerline escolher? Estive a ver esta na Pcdiga. Não teria problemas com esta? A minha internet é fibra de 200mbps (mas ao local só chegam 100mbps de momento). Ou aconselham outra? Obrigado! Abraço. Miguel Oliveira

Resposta:

Miguel,

Essa solução que apresenta é mais do que suficiente para o que pretende. Tem 2 unidades, o que é o mínimo para ter a sua rede entre o router e o ponto onde quer ligar o PC.

Quanto às velocidades que suporta, estas são mais do que suficientes para os débitos que necessita.

Não conte apenas com a ligação à Internet, mas lembre-se que poderá ter necessidade de ligar 2 equipamentos dentro de casa, onde quer ter o máximo de velocidade possível.

Recorde apenas que se quiser fazer crescer essa rede mais tarde, terá de comprar adaptadores da mesma marca e que usem o mesmo protocolo (algo que é normal acontecer).

[Respondido por Pedro Simões]

É possível reaproveitar um comando de uma TV para outra?

Bom dia pplware, tive uma ideia para o vosso consultório que penso ser interessante. O que podemos fazer com os antigos comandos / controlos remotos de televisões que avariam. As televisões da mesma marca funcionarão com o comando de outra televisão da mesma marca? Obrigado, João Tiago Ribeiro

Resposta:

João,

É claro que há sempre a possibilidade de reutilizar esse tipo de material. Poderá conseguir utilizar um comando da mesma marca em diferentes modelos, principalmente se forem da mesma série, mas não é garantido que funcione em vários modelos da mesma marca, já que, para a mesma marca, existem diferentes codificações.

Depois, se for entusiasta e gostar de explorar este tipo de assuntos, conseguirá, por exemplo, utilizar um qualquer controlo remoto para fazer ações num computador, desde que tenha um recetor de infravermelhos (que pode também construir artesanalmente). Há depois várias aplicações que permitem interpretar a codificação recebida e desencadear as ações que pretende.

Com uma placa de desenvolvimento, Arduino por exemplo, poderá fazer algo semelhante, sendo assim simples fazer ajustes a alguma distância e sem necessidade de adquirir outros dispositivos para fazer esse controlo. É claro que este tipo de sistemas DIY não estão prontos a usar, e nem é essa a ideia, mas sim explorar, aprender e fazer muita dessa implementação por si mesmo.

[Respondido por Hugo Cura]

Como mover as apps para o cartão SD do Umidigi A3Umidigi A3?

Boa tarde venho por este meio pedir a vossa ajuda por favor tenho um Umidigi A3 não encontro formas de enviar os aplicativos do armazenamento para o cartão sd desde ja obrigado Stephan Medina

Resposta:

Stephan,

Essa é uma opção que deverá encontrar dentro das Definições do Android, mas devendo ser feita app a app e manualmente.

De acordo com o que está referenciado na Internet, deve abrir as Definições e depois navegar para a opção Aplicações.

Aí dentro, deve ter acesso à lista de apps presentes no seu smartphone. Abra cada uma das que quer mover para o cartão e procure dentro delas a opção Mover para cartão SD.

Esta opção deverá estar acessível dentro do menu dedicado de cada uma das aplicações. Escolha então e a app é movida para o local pretendido.

[Respondido por Pedro Simões]

