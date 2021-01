Dica: Como tornar o Signal uma app ainda mais segura no smartphone

Para além do Telegram, o Signal tem estado a ser também uma escolha para muitos dos que estão a abandonar o WhatsApp. Esta é também uma app segura e que foi criada com esta premissa em mente. Sendo algo natural, transmite a confiança necessária aos utilizadores.

Se na sua forma base é uma app com níveis de segurança elevados, estes podem ser aumentados ainda mais. São pequenas opções e extras que podem ativar e que a elevam para um patamar onde poucas estão. Vamos conhecer as que pode e deve ativar imediatamente.

O Signal é atualmente uma das apps mais instaladas nos smartphones e em todas as lojas dos sistemas operativos móveis. Tem subido de forma muito rápida e sustentada, muito graças a todos os problemas que o WhatsApp criou aos utilizadores com as suas novas regras.

Aumentar a segurança do Signal é um processo que requer alguma exploração. As opções estão presentes, as funcionalidades disponíveis, restando ao utilizador testar e descobrir as que quer ativar. Basta abrirem o menu e escolher a opção Definições e depois Privacidade.

Aqui, e no topo, temos 3 opções essenciais. A primeira permite o bloqueio automático do ecrã para o proteger de acessos indevidos. Podem depois escolher o tempo para ser ativado. Conseguem ainda ativar a captura de imagens da app e o tornar do teclado anónimo para impedir a captura de texto.

Mais abaixo, os utilizadores encontram a opção para retransmitir as chamadas. Quando está ativa esta opções, as chamadas não são estabelecidas diretamente entre os utilizadores, passando pelos servidores do Signal. Assim, o IP do utilizador fica protegido.

Por fim, e no final, encontram mais 2 opções essenciais. Falamos da proteção por PIN, onde podem mudar o PIN do Signal, algo que podem e devem fazer periodicamente para se protegerem. Abaixo, encontram o bloqueio de registo, que pede o PIN para registo do Signal noutros equipamentos.

Com estas opções ativas, o Signal eleva a sua garantia de segurança a novos níveis. São algumas físicas e outras dedicadas a proteger o utilizador de outros contactos mais agressivos. Claro que isso é positivo e melhora este serviço de forma única.