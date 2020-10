Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Ajudem-me que o Assistente Google ainda não funcoina

Bom dia, Volto, novamente, com o problema do comando “ok google”. Já tinha a configuração, que me apresentaram, selecionada. Mas independente de ter a opção configurada continuo sem poder usar o comando. Mais uma vez, um muito obrigado. Melhores cumprimentos, Manuel Silva

Resposta:

Manuel,

Depois de tentar confirmar todas as opções que poderei ter alteradas face às definidas por omissão, verifiquei que há realmente uma condição determinante para que o sistema funcione: o idioma para falar com o assistente.

Assim, nas Definições da app Google, deve ir a Assistente Google > Idiomas, e alterar para English (United States). Dessa forma, quando voltar à opção Voice Match, já estará referido com Hey Google e terá a descrição acerca da utilização com o ecrã desligado. Ao ativar a opção, terá ainda que seguir uma pequena configuração do assistente.

Parece uma opção importante demais para que não tenha sido referida na resposta anterior, mas o facto é que sempre utilizei o idioma em inglês, para ter acesso completo ao assistente, e admiti-a como já definida.

Fica o esclarecimento, e a ajuda para quem também quiser terminar esta configuração começada no consultório anterior.

[Respondido por Hugo Cura]

Problema do Windows Hello ainda está presente! Ajudam?

Boa noite, Depois de tentar todas as dicas do Consultório, não consegui repor o Windows Hello. Os meus cumprimentos, Júlio Sampaio

Resposta:

Júlio,

Há um qualquer problema nesse Surface e que está a causar o problema. A causa mais provável é haver uma falha com os drivers e que limitam que o Windows Hello funcione de forma perfeita.

Verifique se tem alguma atualização pendente, quer do Windows 10, quer do hardware presente. Caso esteja presente, faça a sua instalação para tentar solucionar o problema que tem.

[Respondido por Hugo Cura]

O Outlook passa o tempo a pedir as passwords, porque será?

Gostaria que se possivel me ajudassem numa duvida / resolução de problema Fiz atualização do windows 10 recentemente. Após a atualização, verifico que as Passwords que estavam guardadas por exemplo no OUtlook ( tenho o Office 365 instalado na máquina ) e cada vez que reinicio o programa. obriga-me a pôr as passwords de todas as contas de email que tenho configuradas no Outlook , o que estranho Há vários anos que utilizo o outlook , e após a configuração inicial da conta email , cada vez que voltava a entrar no outlook bastava fazer “Enviar/Receber” e os emails eram transferidos. Agora, sempre que reinicio a maquina tenho que colocar as passwords em todas as contas. Esta situação acima descrita apenas se verificou após atualização do windows 10. Atentamente, André Abreu

Resposta:

André,

Esse é um problema conhecido da versão 2004 do Windows 10, lançada em maio passado.

Após um reinício do computador, as passwords são esquecidas. O problema está relacionado com uma API de Data Protection e, embora o Windows não tenha corrigido o problema, existem pelo menos uma solução que pode testar.

Trata-se de uma solução que resolve o problema para a maioria dos utilizadores, que consiste em converter a conta Microsoft para uma conta local, e depois voltar a converter novamente para uma conta Microsoft:

Ir a Iniciar > Definições > Contas

Clicar em “Iniciar sessão com uma conta local em alternativa”; confirmar a ação

Reiniciar o computador

Ir a Iniciar > Definições > Contas

Converter a conta local novamente para conta Microsoft

A partir daqui, o problema deverá ficar resolvido.

[Respondido por Hugo Cura]

Preciso da vossa ajuda para alargar a rede da MEO em casa

Boa tarde, tentei por aqui esta questão no forum da meo mas sem sucesso daí tentar aqui a que respondessem há minha questão. Quero mudar uma box da meo cabo que está na sala para o quarto mas não tenho possibilidade de passar um cabo Ethernet para lá ou seja queria instalar um repetidor para apanhar o sinal por wifi e ligar a box ao repetidor a minha dúvida é saber se a box funciona ou se a box precisa estar ligada diretamente ao router. Pedro Mesquita

Resposta:

Pedro,

A box, para funcionar, tem necessariamente que utilizar uma ligação ethernet gerida pelo router. Isso não significa que tenha de ser uma ligação direta da box ao router, sendo que a comunicação poderá passar por outros meios.

Há duas soluções:

a mais fiável, será utilizar dispositivos Powerline. Estes dispositivos são capazes de utilizar a rede elétrica da casa como meio de propagação da rede de dados, não sendo assim necessária a passagem de cabos adicionais.

utilizar 2 repetidores de sinal Wi-Fi com ethernet, com o objetivo de se ligarem entre eles via Wi-Fi, e a box e o router ligarem-se via ethernet a cada um deles. Nem todos os repetidores podem ter esta capacidade, pelo que a primeira sugestão será mais acertada.

Em ambos os casos, deve ser sempre o router a gerir a rede, e não os dispositivos a criarem a sua própria rede.

[Respondido por Hugo Cura]

Como consigo ligar um HomePod a uma TV Samsung?

Boa noite, sabem me informar se o HomePod(maior) permite emparelhar via Bluetooth ou AirPlay com smarTV Samsung? Miguel Leite

Resposta:

Miguel,

Infelizmente não temos as melhores notícias para lhe dar. O que pergunta não é possível e mesmo que sejam emparelhadas, não vão transmitir som.

Para confirmarmos esta ideia o Pplware testou esse cenário e simplesmente não foi possível fazer o emparelhamento.

No caso do AirPlay2, este limita-se à transmissão de vídeo e como tal não irá funcionar como pretendido.

No caso do Bluetooth, como ambos vão ter o papel de transmitir o som, este emparelhamento nem sequer deverá funcionar.

[Respondido por Pedro Simões]

Devo instalar já a nova atualização do Windows 10?

Olá Pplware, Reparei no vosso artigo que chegou mais uma atualização do Windows 10 e que está pronta para instalar. Escrevo-vos porque tenho algumas dúvidas sobre esta novidade e sobre a forma como se está a comportar. As passadas atualizações nem sempre correram pelo melhor e queria evitar problemas com o meu computador, que me faz falta diariamente. Assim, deixo aqui uma questão direta e objetiva: Devo instalar esta atualização ou aconselham que espere mais uns dias até que esteja livre de problemas? Aguardo a vossa resposta para saber se carrego no botão de instalar as atualizações ou se a meto em pausa. Muito obrigado pela vossa resposta. Marta Machado

Resposta:

Marta,

Efetivamente a mais recente atualização do Windows 10 está presente e pronta para ser instalada por todos os utilizadores.

Esta chegou esta semana e traz um conjunto de novidades, a maioria delas gráficas ou de funcionalidades para os utilizadores.

Sendo uma versão sem correções ou alterações no seu interior, está aparentemente livre de problemas e como tal poderá ser instalada sem qualquer limitação.

Não foram, até agora, detetados problemas que impeça«ão a sua utilização, com a excepção de algumas situações pontuais.

Assim, a nossa recomendação é que clique no botão para fazer a atualização e que instale a nova versão. Esta deverá decorrer de forma muito rápida.

[Respondido por Pedro Simões]

