Já chegaram as primeiras capas personalizadas para a PlayStation 5

Falta menos de um mês para o mundo ‘parar’ e assim conhecer a tão aguardada PlayStation 5. A Sony promete uma consola potente com muitas características de peso, como por exemplo a retrocompatibilidade com jogos da PS4.

Ao nível de aspeto, a PS5 vem numa bonita cor branca predominante, mas com uma faixa negra que divide as laterais. No entanto, para aqueles que gostam de ter tudo ao seu gosto, já chegaram as primeiras capas personalizadas para a nova consola da Sony.

Já falta pouco para poder ter a nova PS5 junto à sua televisão da sala a dar um toque ainda mais especial à sua casa. A data de lançamento vai acontecer no dia 19 de novembro, e a PlayStation 5 vai custar 499 euros, enquanto que a versão digital terá um custo de 399 euros.

Mas se já analisou bem a nova consola da Sony, então certamente teve oportunidade de verificar que o equipamento traz umas linhas diferentes do habitual. Aliado a todas as funcionalidades e características, a PlayStation 5 conta com um design fora do comum, conseguindo assim um formato curvado diferente mas elegante. A cor predominante é um branco forte nas laterais que protegem o interior que, por sua vez, está selado por uma estrutura em preto.

Para além disso, entre estas suas partes, a Sony adicionou ainda uma subtil luz néon azulada, que dá um toque mais tecnológico e moderno à consola.

Mas nem todos podem gostar deste aspeto, ou simplesmente muitos utilizadores podem querer alterar a PS5 ao seu gosto.

Chegaram as primeiras capas personalizadas para a PlayStation 5

Assim, a pensar nisso mesmo, já começaram a surgir as primeiras capas personalizadas. Foi através do Twitter que o utilizador @GermanStrands divulgou o site Platestation que, por conseguinte, se está a dedicar na venda de carcaças personalizadas para a PlayStation 5.

Em suma, são no total quatro modelos cores diferentes, como preto, vermelho, azul e cromado.

Na loja, cada uma destas capas, disponíveis para a PlayStation 5 e também para a versão digital, capas custa 39,90 dólares, cerca de 33,60 euros numa conversão direta e serão entregues a partir do dia 12 de novembro.

Mas o site vai-lhe enviando notificações sobre utilizadores de todo o mundo que estão no momento a comprar as capas para esta consola.

Enquanto a PlayStation 5 não chega, algumas novidades vão sendo divulgadas, como por exemplo a lista de aplicações que a nova consola vai trazer assim que for lançada.