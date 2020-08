Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Como consigo aceder ao disco que tinha no meu NAS?

Boa tarde, desde já os meus parabéns pelo excelente trabalho realizado… Queria trocar de telemóvel e estou na dúvida entre o Meizu M6 Note e o Xiaomi Redmi 7a, sei que o Meizu é mais antigo mas no entanto parece ter melhores câmaras fotográficas, qual me recomenda?

Resposta:

Hugo,

De facto estamos a falar de smartphones de épocas diferentes e de gamas diferentes. Compreendo que, provavelmente, a razão de estar indeciso entre esses 2 modelos se prende pelo preço muito próximo que devem ter.

A diferença começa logo na proporção de ecrã, até porque na altura de lançamento do M6 Note os ecrãs com proporção 18:9 ainda não eram muito populares, tal como tem o Redmi 7A. O M6 Note tem um ecrã 16:9 e menos aproveitamento da área frontal para o ecrã. Digamos que é o que faz do Redmi 7A um smartphone mais moderno.

De resto, o Meizu M6 Note é superior em tudo. Tem uma construção em alumínio (contra plástico do Redmi 7A), tem resolução FullHD (contra 720p), processador mais potente, câmaras com melhores características, incluindo câmara dupla atrás, sensor de impressão digital, carregamento rápido, e tem versões com mais memória RAM (embora ambos possuam versão de 3 GB).

É claro que em termos de sistema operativo, no caso do Meizu M6 Note, já não existem mais atualizações, tendo a última sido lançada em fevereiro de 2019. É um facto que é importante termos o smartphone atualizado, principalmente com as atualizações de segurança, mas pessoalmente não considero isso como um “deal breaker”. Mas por ter uma proporção de ecrã que já não é usada, facilmente salta à vista que se trata de um smartphone mais antigo.

Resumindo, recomendo o M6 Note, mas deixo à sua consideração os pontos menos desfavoráveis

[Respondido por Hugo Cura]

O Windows Defender é já maduro para ser usado?

Olá. Tenho tido, desde 2017, o antivírus Norton 360 De Luxe no meu PC. No entanto, vou lendo que o Defender do Windows satisfaz plenamente, pelo que decidi cancelar a subscrição. Como ainda tenho 35 dias para reverter a situação, gostaria de ter a vossa opinião acerca da minha atitude. Cumprimentos. José Moreira

Resposta:

José,

O Windows Defender tem evoluído muito nos últimos anos e é hoje uma solução completamente fiável e com provas dadas.

A Microsoft fez dele a solução de segurança que há muito deveria ter e que todos os utilizadores vinham a pedir.

Assim, e do que temos visto e algumas entidades independentes têm avaliado, o Windows Defender pode ser hoje a solução que sozinha mantém o Windows 10 protegido.

Como é completamente integrado com o sistema operativo, tem acesso a áreas que outras ferramentas podem não ter.

Para além disso, e fruto da telemetria da Microsoft, os dados são recolhidos na hora, vindos do Windows10 e a reação a problemas é muito mais rápida.

Como resumo, recomendamos que teste e que use o Windows Defender como a sua única solução de segurança para o Windows 10.

[Respondido por Pedro Simões]

Cubot X30, o que acham deste smartphone?

Boa noite. Gostaria de pedir a vossa sincera opinião sobre o Cubot x30. Custo vs benefício e qualidade geral Obrigado Bruno lopes

Resposta:

Bruno,

O Cubot X30, que já referimos aqui, parece realmente ter uma excelente relação qualidade/preço. Basicamente trata-se de um smartphone de gama média com preço de entrada de gama.

No entanto, só poderemos dar a nossa opinião sincera com conhecimento de causa, depois de termos testado devidamente o smartphone. Ainda não o fizemos, mas vamos fazê-lo. Em cerca de 2 a 3 semanas contamos publicar a análise completa ao Cubot X30.

Em todo o caso, e conhecendo a Cubot como conhecemos há já tantos anos, já nos deu provas da excelente qualidade dos seus produtos, principalmente olhando ao preço, pelo que estamos muito confiantes quanto à qualidade desse smartphone.

[Respondido por Hugo Cura]

Como configurar uma VPN para o Assistente Google?

Olá Obrigado por este vídeo: Deu-me a resposta à qual muitos vendedores não conseguiram dar. No entanto gostava de saber se têm algum vídeo a explicar como configurar o google assistant através de VPN. Obrigado Tiago

Resposta:

Tiago,

Primeiro que tudo, ficamos satisfeitos de ter feito a diferença com o nosso vídeo.

Infelizmente não dispomos de um vídeo que mostre como o fazer. De facto, o procedimento não é simples e direto, estando dependente de serviços e de aplicações de terceiros.

No entanto, o conceito é simples: precisa de ter um ponto Wi-Fi, onde possa ligar a coluna e o smartphone, cujo acesso à Internet passa por uma VPN. É possível fazer isto de várias formas, e indico 3:

configurar uma VPN no router

utilizar o computador portátil para fazer Hotspot da ligação à VPN

utilizar o smartphone para fazer Hotspot da ligação à VPN (nem todos os smartphone suportam)

Assim, descrevo uma sugestão de como proceder para utilizar o computador portátil para essa tarefa:

uma vez que só precisa da VPN para configurar o assistente Google, e se ainda não é utilizador de uma VPN, subscreva um Trial de uma VPN. Para alguns fornecedores VPN não tem custos, e é válido (com restrições) por cerca de 1 semana. A ProtonVPN é um deles: https://protonvpn.com/

instale a aplicação da VPN no Windows

instale a aplicação Connectify para que possa escolher a rede criada pela aplicação da VPN como a rede a fornecer o Hotspot que vai ser criado pela Connectify: https://www.connectify.me/

finalmente, para colocar o sistema a funcionar, precisa primeiro de iniciar a VPN (escolha o país EUA) e depois, no Connectify, identificar qual a rede da VPN e escolhê-la (em Internet a partilhar) e iniciar o Hotspot. Depois é só ligar-se a essa rede Wi-Fi com o smartphone e configurar a coluna.

Note que, para a coluna aceitar uma nova rede Wi-Fi, tem de fazer o procedimento de reset de rede Wi-Fi, ou reset de todas as configurações. Procure no manual qual a combinação de botões para o fazer.

O procedimento por parecer complicado, e até um pouco “rebuscado”, mas é a forma gratuita e mais simples de o fazer.

[Respondido por Hugo Cura]

Já sabiam que o Windows 10 está a bloquear máquinas?

Boa tarde, Como vosso leitor, Venho desta forma informar e obter informações da vossa parte derivada do último update do windows 10. Temos recebido vários equipamentos de diversas marcar que após o último update deixaram de funcionar. O botão de power liga, mas nada no pc arranca. Penso que seja um bom tópico para analisarem e tentarem alertar os vossos leitores do que esta a acontecer. Até a data desde segunda feira já tivemos 4 computadores com este problema ( marcas diferentes ). Com os melhores cumprimentos Bruno Roque

Resposta:

Bruno,

De facto, os problemas com atualizações do Windows sempre existiram, talvez agora com maior incidência do que já foi noutros tempos.

As origens podem ser diversas, mas do que nos temos apercebido, o problema está na virtualização, onde os PCs que a têm ativada passam a entrar em boot loop.

Assim, o que deve fazer nesses computadores é entrar na BIOS (dependendo da marca, pode ser no F2, F10, Del) e, geralmente em System Configuration, desativar a opção Virtualization Technology (ou nome semelhante).

Se for esse o problema, e esperemos que sim, só precisa de entrar no Windows e desinstalar a última atualização instalada: Painel de Controlo > Programas > Programas e Funcionalidades > Atualizações Instaladas. Ordene por data para identificar a mais recente.

É possível que o problema possa ser outro mas, considerando que foram afetadas marcas diferentes, esta é uma causa bastante provável.

Vamos estar atentos quanto à celeridade com que a Microsoft apresenta uma correção a este update. Obrigado pelo alerta.

[Respondido por Hugo Cura]

Como tenho a minha Mi Band em Português de novo?

Boa tarde Sr. Pedro Simões, Não tenho uma correcção, mas sim um problemas que não consigo resolver. A voz na Band 4 da xiaomi que das as informações com Km, calorias etc, esta num idioma que dever ser nordico, todo o restante esta em Português, pode ajudar-me e resolver esta situação? Desde já agradeço, Júlio Ferreira

Resposta:

Júlio,

Nos muitos guias que criámos para essa smartband abordámos uma questão similar e que poderá ser a resposta ao que pretende.

O processo é simples e passar por fazer uma reposição de fábrica, deixando assim a Mi Band como estava no momento em que a ligou pela primeira vez.

Este processo não vai fazer perder dados, com exceção dos que estiverem registados desde a última sincronização feita entre a Mi Band e o smartphone.

Todo o processo está descrito no link abaixo, sendo muito simples de executar:

No final a Mi Band 4 irá estar com os parâmetros de fábrica, incluindo o idioma e o que necessitar.

Deixamos, no entanto, uma pergunta final. Não usou uma app externa para configurar a Mi Band 4? Perguntamos isso porque por noma esta está com o idioma do telefone ou, caso não exista, com o inglês como base.

[Respondido por Pedro Simões]

