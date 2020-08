Nos computadores modernos e com menos recursos, é normal os utilizadores queixarem-se de situações anormais em relação ao espaço disponível para os seus ficheiros e para as apps que querem usar. O Windows 10 tem crescido e ocupado cada vez mais espaço, o que é naturalmente mau.

A Microsoft tem procurado resolver esta situação em várias área, nomeadamente no que toca às atualizações e ao que estas necessitam para ser instaladas. Agora voltou-se para outra área, as apps, e vai em breve dar a possibilidade de gerir este espaço de forma diferente, mantendo apenas as essenciais.

Cada vez mais simples gerir espaço no Windows 10

A gestão do espaço em disco no Windows 10 é algo que os utilizadores devem fazer sobretudo de forma muito criteriosa. Para além de armazenarem os seus dados, este tem de albergar ainda as apps que o utilizador necessita, para além do próprio sistema operativo.

Mesmo com ferramentas da Microsoft dedicadas a esta gestão, a verdade é que nem sempre é simples. As atualizações são cada vez mais exigentes e requerem cada vez mais espaço. É uma área que está melhor, mas ainda necessita de algumas correções e melhorias.

Apps que o utilizador não usa são arquivadas

A gigante do software parece ter agora encontrado uma solução para conseguir dar ainda mais espaço nos computadores com Windows 10. Tem na mais recente build de testes deste sistema a possibilidade de arquivar aplicações que são menos usadas pelos utilizadores.

Estas passam a ser removidas do computador, poupando assim espaço e largura de banda no Windows 10. Todos os ficheiros associados são guardados. Mais tarde, se for necessária a app, esta é reposta e os ficheiros associados são trazidos para os locais necessários.

Uma ideia da Microsoft que a Apple já usa

Esta é uma solução que a Apple já usa no iOS, onde remove as apps dos utilizadores sempre que este necessidade de espaço. Escolhe sempre as que não são usadas ou têm menos utilização, dando a possibilidade de serem recuperadas a qualquer momento se fizerem falta.

Com esta melhoria, a Microsoft vai conseguir trazer mais espaço útil de armazenamento para o Windows 10. Os utilizadores agradecem e ficam assim com sistemas mais folgados no que toca a recursos. Espera-se que esta novidade surja entretanto na próxima grande atualização deste sistema.