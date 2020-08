O Google Maps é hoje uma ferramenta essencial e que todos usam com muita frequência no smartphone. O que oferece aos utilizadores já vai para além de um serviço de mapas e oferece por isso muitas funcionalidades adicionais.

Todos os que usam de forma recorrente este serviço sabem da vantagem de ter os seus pontos favoritos memorizados. Estes locais podem assim ser chamados rapidamente e assim melhorar a utilização. Aprenda por isso a criar atalhos do Google Maps no Android.

Acesso direto aos locais favoritos do utilizador

Todos temos um conjunto de locais que visitamos de forma recorrente. Estes estão para além dos normais Casa e Trabalho e é importante que estejam acessíveis rapidamente, para assim os utilizadores poderem viajar com informações úteis e relevantes.

O Google Maps permite criar estes atalhos na forma de widgets, permitindo uma grande e necessária personalização. Comecem por aceder à área de widgets do Android, dependendo sempre do fabricante e da forme como este definiu o acesso a esta área.

Um widget Android para o Google Maps

Aqui dentro de vem navegar pelas ofertas presentes até encontrar os associados ao Google Maps. Devem estar presentes vários, devendo o utilizador escolher a opção Direções. Para avançarem, devem arrastar este ícone para uma área livre da área de ecrã do Android.

De seguida vai ser pedido ao utilizador que configure vários elementos do atalho que acabou de criar. Devem começar pelo tipo de transporte a ser usado (carro, comboio ou a pé). Devem ainda indicar o destino, que o Google Maps vai depois permitir detalhar a morada, e o nome do atalho.

Mais simples navegar a qualquer momento

Existem ainda outras opções que estão associadas ao transporte e que facilitam a viagem a ser feita. Ao carregarem no botão Guardar este será então colocado na área de ecrã do Android, com o ícone associado ao transporte escolhido e com o nome definido.

Dai em diante, e sempre que precisarem só têm de clicar no destino pretendido e o Google Maps será aberto, com a navegação ativa para essa morada. Podem ser criados tantos atalhos quantos o utilizador necessitar, podendo até ser guardados numa pasta do Android.