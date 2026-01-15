Valor para depósito e reembolso de embalagens já é oficial

A partir de abril, os consumidores poderão colocar as latas e embalagens de bebidas em máquinas instaladas em estabelecimentos comerciais ou pontos manuais de recolha, por forma a serem reembolsados. O valor do depósito foi, hoje, oficializado.

Através de um despacho dos gabinetes dos Secretários de Estado da Economia e do Ambiente, o Governo definiu oficialmente em 10 cêntimos o valor de depósito a cobrar por cada embalagem de bebida abrangida pelo futuro Sistema de Depósito e Reembolso (SDR).

O valor já vinha a ser adiantado há algum tempo. Contudo, só hoje foi publicado em Diário da República.

Valor será único

Conforme avançado pelo Público, na fase de arranque, o Governo optou por um valor unitário fixo, independentemente do volume ou do material da embalagem (plástico, alumínio ou aço).

O objetivo passa por "maximizar a simplicidade de aplicação, a clareza para o consumidor e a eficiência para os operadores económicos".

A entrar em funcionamento a 10 de abril, o sistema terá uma rede composta por 2500 máquinas de recolha automática de embalagens de bebidas de uso único e mais de oito mil pontos de recolha manual distribuída por todo o país.

