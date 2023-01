Transformar humidade atmosférica em eletricidade, União Europeia? Parece que sim!

Poupar a quantidade de emissões de gases com efeito de estufa e recolher energia exige, essencialmente, criatividade. Afinal, agora, a União Europeia (UE) decidiu financiar uma nova forma de gerar eletricidade: transformar a humidade atmosférica.

O projeto, que está ainda em fase de testes, foi batizado de CATCHER e procura ser uma alternativa para o futuro.

Parece que os recursos terrestres já não são suficientes e que o céu, contrariando a sabedoria popular, já não é o limite. Isto, porque a UE decidiu financiar um projeto chamado CATCHER que procura transformar a humidade atmosférica em eletricidade.

O projeto é verdadeiramente impressionante. De acordo com os responsáveis, se estiver plenamente funcional, a higroelectricidade poderia ser capaz de gerar mais eletricidade do que a combinação das atuais fontes hidroelétricas, eólicas, de biomassa e geotérmicas. Afinal, a quantidade de energia que o CATCHER conseguiria retirar da troposfera terrestre é 500 vezes superior àquela que precisaríamos, globalmente.

Para concretizar esta recolha, os responsáveis pelo projeto financiado pela UE revelam que irão recorrer ao que de mais recente se sabe sobre nanotecnologia e, a partir daí, criar um sistema que converterá a humidade em eletricidade, através do princípio da heterojunção.

O projeto já deu os primeiros passos e, em testes, os responsáveis conseguiram gerar cerca de 0,9 V, num laboratório com 50% de humidade. Este resultado, cerca de metade daquele que pode ser obtido com uma pilha AA, foi conseguido com um pequeno painel de óxido de zircónio.

Leia também: