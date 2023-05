Eclipse lunar penumbral acontece esta noite e será visível em Portugal

Maio será um mês de alguns importantes fenómenos celestes e neste início de noite os portugueses terão a oportunidade de vislumbrar o eclipse lunar penumbral.

Eclipse lunar penumbral

Um eclipse penumbral é um tipo de eclipse lunar que ocorre quando a Lua passa pela penumbra (a parte mais ténue) da sombra da Terra. Durante este tipo de eclipse, a Lua não é completamente coberta pela sombra da Terra, mas é ligeiramente obscurecida.

O local e a data do primeiro eclipse do género em 2023 dependem da posição da Lua, da Terra e do Sol em relação uns aos outros. Além disso, embora os eclipses lunares penumbrais sejam menos visíveis do que os eclipses totais ou parciais, e possam ser difíceis de detetar a olho nu, este será particularmente visível. Este será mesmo o eclipse penumbral mais profundo até setembro de 2042.

Segundo a NASA, o eclipse desta noite será visível na Europa Centra e Leste, bem como em África, na Ásia e na Austrália. Em Portugal poderá ser visto apenas entre as 20h25 e as 20h31, ainda que com pouca intensidade. Além disso, a sua visibilidade pode variar consoante a localização, sendo que no nosso país terá mais possibilidades de assistir ao fenómeno quem estiver no Centro e Sul.

Para ver um eclipse lunar penumbral, é necessário um céu limpo e uma visão clara da Lua. Recomenda-se encontrar um local longe da luz artificial das cidades e esperar que a lua se levante no céu para uma melhor visão. Pode ver o eclipse sem qualquer tipo de proteção ou ajuda visual, mas também pode utilizar binóculos ou um telescópio para observar detalhes adicionais.

Maio terá ainda uma Lua cheia das flores e uma chuva de meteoros Eta Aquáridas

A Lua Cheia das Flores é um nome popular que se refere a um evento astronómico quando a Lua está na sua fase cheia e coincide com a floração das plantas na Primavera. É um termo utilizado nalgumas culturas para descrever a beleza e a harmonia da natureza nesta altura do ano. O evento terá início hoje às 18h36.

É importante notar que a Lua Cheia das Flores é um termo popular e não é um evento astronómico oficialmente reconhecido, mas que ocorre ao mesmo tempo que o eclipse lunar penumbral.

A chuva de meteoros Eta Aquáridas é um evento astronómico anual que ocorre em maio, esperando-se neste ano que o seu pico de atividade ocorra entre os dias 6 e 7 (sábado e domingo).

Esta chuva de meteoros é causada pelos restos do cometa Halley, e tem o nome da estrela Eta Aquarii, que é o seu radiante (o ponto no céu de onde os meteoros parecem vir).

Em média, os asteroides que entram em contacto com a atmosfera viajam a uma velocidade de 238.182 quilómetros. E, no seu pico, a chuva Eta Aquarid produzirá 60 meteoros por hora.