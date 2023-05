Jornal informa russos sobre a guerra na Ucrânia através de notícias escondidas num jogo online

A guerra na Ucrânia não parece ter fim à vista e há um jornal finlandês que não quer deixar os russos às cegas. Por isso, esconde notícias sobre o conflito num jogo online.

Um jornal finlandês está a contornar as restrições impostas pelos meios de comunicação social russos, escondendo notícias sobre a guerra na Ucrânia num jogo online popular entre os jogadores da Rússia, Counter-Strike.

Enquanto o Helsingin Sanomat e outros meios de comunicação social estrangeiros independentes estão bloqueados na Rússia, os jogos online não foram proibidos até agora. Para sublinhar a liberdade de imprensa, construímos, agora, uma cidade eslava, chamada Voyna, que significa guerra, em russo.

Partilhou Antero Mukka, chefe de redação do Helsingin Sanomat.

O mesmo jornal decidiu revelar a iniciativa no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Basicamente, há uma sala, dentro do Counter-Strike, escondida pelo Helsingin Sanomat, na qual os jogadores podem encontrar reportagens em russo dos correspondentes de guerra do jornal, na Ucrânia.

Penso que os russos também têm o direito de conhecer informações independentes e baseadas em factos, para que possam tomar as suas próprias decisões de vida.

De acordo com o The Guardian, as paredes da sala digital, iluminadas por luzes vermelhas, estão repletas de artigos noticiosos e fotografias sobre acontecimentos nas cidades invadidas. Numa das paredes, os jogadores podem encontrar um mapa da Ucrânia que descreve, em pormenor, os ataques à população civil.

Embora o jornal não possa monitorizar os downloads desse mapa, geograficamente, sabe que, desde o seu lançamento, na segunda-feira, já foi descarregado mais de 2.000 vezes.