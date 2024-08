Timelapse mostra a evolução e o impacto do fogo na Madeira

Com várias frentes ainda ativas, o incêndio que se alastra pela Madeira começou há quase uma semana. Agora, imagens em timelapse publicadas online mostram o fogo a propagar-se.

Conforme mostrado pela SIC Notícias, imagens em timelapse publicadas pelo site netmadeira.com mostram o fogo a propagar-se pelas montanhas do Curral das Freiras e do Pico do Areeiro, na Madeira.

O incêndio florestal começou na passada quarta-feira, numa zona rural remota da Ribeira Brava, e alastrou-se ao concelho vizinho de Câmara de Lobos. Quase uma semana depois, continua com várias frentes ativas em área de difícil acesso, em três concelhos.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a temperatura na Madeira atingiu os 30 graus nos últimos dias, e os ventos fortes contribuíram para o alastramento das chamas.

Com uma série de operacionais e veículos de combate às chamas no terreno, estas perderam intensidade, segundo o presidente do Serviço Regional de Proteção Civil.

Segundo o mesmo órgão de comunicação social português, a Reuters conseguiu confirmar a localização da captação das imagens a partir do formato das montanhas e da posição dos edifícios que correspondiam às imagens de arquivo e de satélite da área.

Consulte mais imagens no netmadeira.com.