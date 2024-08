Anycubic Kobra 3, uma impressora 3D incrivelmente rápida e com suporte multicor

A impressão 3D FDM é uma tecnologia assente num princípio relativamente básico, mas a evolução é extremamente desafiante. À conta disso, há diversos fabricantes no mercado que continuam a explorar novas oportunidades, e a Anycubic não para de mostrar as suas novidades. Perceba em que é que a Anycubic Kobra 3 se destaca.

A Anycubic Kobra 3 recebeu grande atenção devido às suas capacidades, no seu lançamento em maio de 2024. Com o avançado Anycubic Color Engine Pro (ACE Pro), a Anycubic Kobra 3 introduz a impressão 3D multicolorida com atualizações significativas de firmware, tudo conseguido em colaboração com a PANTONE.

As características da Anycubic Kobra 3

A impressora 3D Anycubic Kobra 3 é das mais rápidas impressoras com tecnologia FDM no mercado acessível ao consumidor comum. Tem uma velocidade máxima de impressão de 600mm/s, numa área total de 250 x 250 x 260 mm.

O nozzle atinge uma temperatura máxima de 300ºC e a base é aquecida, com capacidade de atingir uma temperatura máxima de 100ºC. A base é em "PEI spring stell", portanto, dobrável e com excelente aderência, não necessitando assim de qualquer produto, sendo de remoção fácil.

Quanto a tecnologias, tem nivelamento automático LeviQ 3.0, supressor de vibração, controlador de fluxo para um acabamento de qualidade superior, deteção de tensão nas correias, possibilidade de retomar uma impressão interrompida, entre outros. É controlável por um ecrã tátil a cores, de 4,3", e pode imprimir a partir de drive USB, Wi-Fi ou pela Anycubic Cloud. É compatível com os materiais PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PP e HIPS.

A capacidade multicor

Com suporte de um máximo de 8 cores em simultâneo, o acessório ACE Pro (apenas incluído na versão Combo) integra reconhecimento RFID para uma qualidade perfeita, funcionalidade de secagem ativa para combater a humidade e secagem lateral inteligente para sessões de impressão de 24 horas.

O seu design anti-emaranhado assegura transições de cor suaves, minimizando o desperdício e aumentando a eficiência. Complementado pela Anycubic App, Slicer e a plataforma comunitária Makeronline, a este conjunto oferece uma experiência de impressão multicolor abrangente e fácil de utilizar.

A impressora 3D Anycubic Kobra 3 está disponível em promoção, por apenas 329€ (IVA incluído) utilizando o código de desconto TCANYK3D. O envio é rápido e gratuito, feito a partir de armazém europeu, não sujeito a taxas adicionais na entrega.

Anycubic Kobra 3