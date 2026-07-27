Inscrições para a época especial dos exames nacionais arrancam hoje
As inscrições para a época especial dos exames nacionais do ensino secundário arrancam hoje, dia 27 de julho, numa medida excecional criada pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI).
Esta fase extraordinária destina-se a todos os alunos que reuniam condições para realizar a 2.ª fase dos exames nacionais, independentemente de terem efetuado essas provas ou de terem optado por não as realizar.
Época Especial: Quem pode inscrever-se?
Podem candidatar-se:
- Alunos que estavam elegíveis para realizar exames na 2.ª fase;
- Estudantes que realizaram os exames da 2.ª fase e pretendem melhorar a classificação;
- Alunos que, apesar de elegíveis, decidiram não comparecer à 2.ª fase.
Segundo o MECI, será considerada a melhor classificação obtida entre a 2.ª fase e esta época especial, garantindo que nenhum estudante é prejudicado no seu percurso académico.
Quando decorrem os exames?
A época especial realiza-se entre 3 e 8 de setembro e as classificações obtidas terão os mesmos efeitos da 2.ª fase dos exames nacionais, podendo ser utilizadas no acesso ao ensino superior.
As inscrições decorrem entre 27 e 31 de julho, através da plataforma PIEPE (Plataforma de Inscrição Eletrónica em Provas e Exames).
A criação desta época especial surge na sequência dos atrasos e constrangimentos verificados este ano na classificação e divulgação dos resultados dos exames nacionais.
O Governo assegurou que nenhum aluno será prejudicado e manteve o calendário do acesso ao ensino superior, criando esta solução extraordinária para permitir que os estudantes possam melhorar ou obter a classificação necessária sem perder oportunidades de candidatura.