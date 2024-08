Copernicus: imagem do espaço mostra incêndio na Madeira

A Madeira está a passar por momentos complicados. Um incêndio que começou na passada quarta-feira tem feito soar os alarmes, sendo que a área ardida já corresponde a mais de 5,6% da ilha, que tem um total de 741 mil hectares. O programa Copernicus partilhou recentemente uma imagem do incêndio visto do espaço.

Segundo revela a RR, de acordo com dados do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS) arderam, nos últimos dias, cerca de 4686 hectares, pouco menos dos 5154 registados, no total, no ano passado.

Programa Copernicus: coluna de fumo com 130 quilómetro de comprimento

Atentos ao que se passa na Madeira, o Programa Copernicus partilhou uma imagem que permite perceber a área devastada pelas chamas. A imagem foi obtida no dia 18 de agosto, por um dos satélites. O incêndio na Madeira originou uma coluna de fumo com 130 quilómetro de comprimento.

O Programa Copernicus é uma iniciativa da União Europeia voltada para a observação da Terra. Visa fornecer informações e dados sobre o meio ambiente e a segurança, contribuindo para uma gestão mais eficiente dos recursos naturais e monitorização das mudanças climáticas.